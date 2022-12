Mancano due mesi alle regionali in Lombardia ed è già tempo di capire i trend elettorali. Una partita a cui prenderanno parte i candidati Attilio Fontana per le destre, Letizia Moratti per il Terzo polo e Pierfrancesco Majorino per il Pd. Ancora incerto quale sarà il nome scelto dal Movimento 5 Stelle che comunque da tempo si sta confrontando con i dem per vedere se esiste la possibilità di un’alleanza. Una decisione in tal senso dovrebbe arrivare entro fine settimana.

Regionali in Lombardia, inizia la risalita dei 5 Stelle

Così, in attesa delle urne del 12 febbraio, a parlare sono i sondaggi che mostrano una situazione piuttosto fluida ma dalla quale emergono già importanti indicazioni. Stando alla rilevazione Izi, pubblicata dal Fatto Quotidiano, Fontana resta il candidato da battere con il 45 per cento delle preferenze.

Tutto già scritto? Nient’affatto. Se si tornasse a un’alleanza giallorossa – prosegue il Fatto – questa ipotetica coalizione potrebbe raggiungere il 40 per cento dei voti, insidiando molto da vicino Fontana. Staccata e apparentemente senza margini di vittoria, sempre secondo Izi, la Moratti che si ferma al 14,8 per cento.

Proprio guardando all’ipotetica coalizione giallorossa si scopre che il Pd è al 17, Sinistra italiana e Verdi sopra il 5, mentre la vera sorpresa è il Movimento 5 Stelle che passa dal 7,2 per cento delle politiche all’attuale 9,8 per cento. Segno, questo, che dimostra come il dialogo tra le due grandi forze dell’opposizione piace ai lombardi.