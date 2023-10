Renzi pronto a intervenire in soccorso di Meloni: “Su elezione diretta del premier noi ci siamo”

Matteo Renzi offre subito il suo sostegno sulla riforma costituzionale al governo guidato da Giorgia Meloni. Nessun dubbio: in caso di proposta di elezione diretta del premier, Italia Viva darà il suo supporto.

Nella sua e-news l’ex presidente del Consiglio si lancia subito a sostegno della maggioranza per la riforma che porterebbe a un sistema simile a quello del sindaco d’Italia che tanto piace a Renzi.

Il sostegno di Renzi a Meloni sull’elezione diretta del premier

Renzi parte nel suo ragionamento rispondendo a chi gli chiede perché stia attaccando il governo: “Non sto attaccando il governo, è il governo che si sta attaccando da solo. Noi siamo sempre sulle stesse posizioni”, afferma.

Il leader di Italia Viva, quindi, ribadisce la sua posizione: “Siamo alternativi alla maggioranza sovranista di Salvini e Meloni e siamo alternativi alla minoranza populista di Conte e Schlein”.

Nonostante questo, però, Renzi non ha dubbi quando si parla di altro: “Se la Meloni porta la riforma costituzionale con l’elezione diretta del premier, noi ci siamo”. Non solo, perché il sostegno del leader di Italia Viva si può allargare ad altri temi: “Se la maggioranza finalmente propone la commissione Covid noi votiamo a favore”. Ma non a tutti: “Se la maggioranza aumenta le tasse al ceto medio e sulla casa, noi siamo radicalmente contrari”.

Renzi conclude: “Noi siamo sempre noi: non cambiamo idea sulla base dei sondaggi ma combattiamo per le nostre idee. Mi pare l’unico modo per essere seri in politica, che dite?”.