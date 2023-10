Repubblica e le parole distorte di Guterres su Hamas

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in una brevissima conferenza stampa,nel quartier generale di New York ha risposto alle osservazioni sul suo discorso al Consiglio di sicurezza, quando aveva dichiarato che l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele “non è nato dal nulla”, ma da “anni di soffocante occupazione”.

La replica del segretario Onu, António Guterres, per il suo intervento che il giornale di Molinari ha manipolato

“Sono scioccato dal travisamento di alcune delle mie dichiarazioni… come se stessi giustificando gli atti di terrorismo da parte di Hamas”, ha detto. “Questo è falso; era il contrario”, ha ribadito con forza il segretario generale. Guterres ha citato testualmente il suo discorso dove ha “condannato inequivocabilmente gli orribili atti di terrorismo senza precedenti compiuti da Hamas in Israele…”.

Guterres ha dovuto ribadire la sua condanna senza esitazione agli attacchi di Hamas

Così ancora una volta il segretario dell’Onu ha dovuto ribadire la sua condanna senza esitazione agli attacchi di Hamas. C’è da comprenderlo. In Italia il quotidiano Repubblica diretto da Maurizio Molinari ha titolato in prima pagina “L’Onu attacca Israele”, riportando un virgolettato che non è mai esistito nel discorso di Guterres: “Hamas ha le sue ragioni”.

In un qualsiasi corso di giornalismo si impara quasi subito che le virgolette servono per citare testualmente i passaggi di un discorso senza nessuna possibilità di interpretazione o di manipolazione. Ma quando scoppia una guerra anche in Italia il tifo furioso sospende le regole basilari dell’informazione. E a esserne scioccato non è solo Guterres.