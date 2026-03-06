Rharrit lo aveva previsto, bombe da Gaza all’Iran

Il genocidio a Gaza non era un episodio isolato: era la prima pagina di un manuale.

Hala Rharrit si era dimessa dal Dipartimento di Stato nell’aprile del 2024, in protesta. Aveva messo per iscritto che il genocidio a Gaza avrebbe prodotto una guerra regionale con l’Iran se Washington non avesse contenuto Israele. Nessuno l’aveva ascoltata. Il 28 febbraio 2026, Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. Khamenei è morto. La regione brucia.

Il 5 marzo, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si è recato al confine nord con il Libano e ha pubblicato un video. «Dahiyeh sembrerà presto Khan Younis», ha detto, dopo che l’esercito aveva ordinato l’evacuazione immediata dei sobborghi meridionali di Beirut. Khan Younis: città del sud di Gaza dove l’Agenzia Anadolu documenta oltre 72.000 morti, 172.000 feriti, il 90% delle infrastrutture civili distrutte. Smotrich non ha citato Khan Younis come esempio di tragedia. L’ha usata come unità di misura. Come parametro di produzione bellica.

Human Rights Watch ha dichiarato il 5 marzo che l’ordine di evacuazione sui sobborghi di Beirut «solleva gravi rischi di violazioni del diritto internazionale umanitario». La stessa formulazione usata per Gaza. Le stesse organizzazioni. Lo stesso protocollo che in due anni non ha fermato niente.

A Gaza, intanto, padre Ibrahim Faltas ha detto all’ANSA il 6 marzo: «Gaza è dimenticata». I valichi restano chiusi. L’ONU è riuscita a far entrare 570.000 litri di diesel da Kerem Shalom, ha dichiarato il portavoce Dujarric, ma Rafah rimane sbarrato. Nei mercati di Deir el-Balah, i civili non fanno più scorte. Sono stanchi di sperare in un confine che si apre e si chiude secondo le esigenze militari altrui.

Il genocidio a Gaza non era un episodio isolato: era la prima pagina di un manuale. Smotrich lo ha citato in pubblico come modello. Rharrit lo aveva scritto due anni fa. Non la cercò nessuno.