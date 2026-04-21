Dl sicurezza, opposizioni sui banchi del governo per protesta

Roma, 21 apr. (askanews) – Protesta delle opposizioni alla Camera che hanno occupato i banchi del governo e lo spazio antistante dell’emiciclo. La capogruppo dem Chiara Braga e il presidente dei deputati M5S Riccardo Ricciardi si sono avvicinati al vicepresidente di turno Fabio Rampelli. Altri, come il dem Gianni Cuperlo e il Cinque Stelle Andrea Quartini, si sono appoggiati ai banchi dell’esecutivo.Il tutto durante il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità del dl sicurezza, per contestare la decisione di procedere con il decreto nonostante i dubbi espressi dal Colle sulla norma sui compensi agli avvocati per il rimpatrio dei migranti.Poco dopo il voto, con cui a maggioranza sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, Rampelli ha affermato: “Liberate i banchi del governo” e ha richiamato all’ordine l’esponente del Pd Arturo Scotto sospendendolo.La seduta è stata quindi sospesa e poi riaperta e chiusa per informare che ci sarà una capigruppo alle ore 15.