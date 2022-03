Riccardo Cocciante: età, altezza, moglie, figli, Notre Dame de Paris e canzoni del cantautore

Chi è Riccardo Cocciante, il cantautore e compositore che ha conquistato il pubblico con le musiche di Notre Dame de Paris.

Riccardo Cocciante; biografia, età e carriera

Riccardo Cocciante è nato il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam, ha 76 anni ed è alto 167 centimetri. Il padre del cantautore era italiano mentre sua madre era francese. Si è trasferito con la famiglia a Roma all’età di soli 11 anni e, in questo contesto, ha mosso i primi passi nel mondo della musica.

Nel corso della sua vita, Riccardo Cocciante ha vissuto non solo in Italia ma anche in America e in Francia. Inoltre, ha trascorso anche alcuni anni a Dublino. Al momento, tuttavia, non è noto in quale città o Paese il cantautore risieda.

Canzoni più famose del cantautore e il nuovo tour di Notre Dame de Paris

Nel 1971, ha tentato di debuttare con lo pseudonimo di Riccardo Conte, senza ottenere buoni risultati. La medesima sorte è toccata al secondo tentativo fatto con il nome d’arte Richard Cocciante. Il successo, infine, è arrivato nel 1974 con l’album Anima che contiene uno dei suoi brani più celebri, Bella senz’anima. Durante la sua carriera, ha pubblicato 18 album in studio e 23 singoli.

Tra le sue canzoni più famose, possono essere ricordate:

Margherita;

Se Stiamo Insieme;

Bella Senz’anima;

Quando Finisce Un Amore;

Cervo A Primavera;

A Mano A Mano;

Era Già Tutto Previsto;

Un Nuovo Amico;

Il Treno;

Primavera;

Celeste Nostalgia;

In Bicicletta;

Ti Amo Ancora Di Più.

L’apice del successo, poi, è stato raggiunto dal compositore con le musiche realizzate per lo spettacolo Notre Dame de Paris del 1998. L’opera, ispirata al romanzo di Victor Hugo, è stata riscritta dal poeta Luc Plamondon e ha riscosso il favore del pubblico sia in Francia che in Italia, dove è stata inscenata per la prima volta nel 2002.

Nel 2022, è stato allestito un nuovo tour dedicato a Notre Dame de Paris che farà nuovamente il giro dell’Italia a distanza di vent’anni.

Chi è Riccardo Cocciante? Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Riccardo Cocciante è sposato con Catherine Boutet, ex funzionaria di un’etichetta parigina. La coppia è convolata a nozze nel 1983 e ha avuto un figlio, David, nato nel 1990. Il giovane uomo non ha seguito le orme del padre ma si è dedicato al mondo della grafica diventando un graphic designer molto affermato.