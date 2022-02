Riccardo Iacona: moglie, carriera e libri

Chi è Riccardo Iacona: il conduttore e giornalista ha intrapreso la sua strada professionale soprattutto in televisioni in programmi della Rai, pubblicando anche diversi libri.

Chi è Riccardo Iacona: carriera

Riccardo Iacona è nato a Roma il 27 aprile del 1957. Dopo aver preso il diploma al Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Roma, Iacona prende la laurea al DAMS di Bologna. Come professione principalmente ha intrapreso la strada da conduttore televisivo. Tra il 1980 e il 1987 lavora come aiuto regista per la televisione e il cinema. Dal 1987 inizia a lavorare per Rai3. Iacona è un Giornalista professionista dal luglio del 1994, iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio. Ha lavorato con Michele Santoro a Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Il raggio verde, Moby Dick, Sciuscià-Edizione straordinaria.

Si occupa di giornalismo d’inchiesta, realizzando diversi programmi su Rai3 come W gli sposi, W il mercato, W la ricerca e la serie di inchieste W l’Italia. Nel 2008 realizza due approfondimenti sulla guerra in Afghanistan e sulla guerra del Kosovo, dal titolo La guerra infinita. Dal 2009 conduce il programma di inchiesta Presa diretta su Rai3.

Riccardo Iacona: moglie

Non si hanno notizie approfondite della sua vita personale e privata. Però in una intervista a TvZap del 2016 Iacona ha rilasciato dichiarazione d’amore, segno che una donna nella sua vita c’è: “La mia compagna è il motore del mio mondo!”

Libri del conduttore

Il conduttore e giornalista ha pubblicato anche diversi libri, oltre alla sua carriera da conduttore.