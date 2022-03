Ricky Gianco, chi è? Moglie e canzoni famose del cantante

Chi è Ricky Gianco, il cantante ospite di Serena Bortone nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo a Oggi è un altro giorno.

Ricky Gianco, chi è? Canzoni famose

Ricky Gianco, all’anagrafe Riccardo Sanna, è nato il 18 febbraio 1943 a Lodi e ha 79 anni. il cantante italiano è considerato come uno dei precursori della chitarra rock’n’roll in Italia. Per quanto riguarda il suo debutto nel mondo della musica italiana, questo è avvenuto insieme a Gino Santercole. il primo chitarrista del gruppo I Ribelli nonchéé nipote di Adriano Celentano.

Nel 1959, Gianco ha pubblicato il suo primo disco: all’epoca, il cantante si faceva chiamare Ricky Sanna. L’anno successivo, nel 1960, ha collaborato a con Quelli, precursori della Premiata Forneria Marconi. Nel medesimo anno, inoltre, ha istituito la band Ricky Sanna e il suo complesso con Enzo Jannacci al pianoforte e Luigi Tenco al sax. Negli anni ’60, ha scritto moltissime canzoni tra le quali figurano successi come Pugni chiusi.

Nel 2004, è approdato in teatro con lo spettacolo È rock’n’roll, scritto a quattro mani con Alberto Tonti mentre, nel 2007, ha condotto il programma Tuttifrutti su Radio 24.

Il 9 maggio 2009, è stato ospite d’onore al Premio Donida, presso il Teatro Derby di Milano, dedicato al maestro Carlo Donida. Nel 2014, invece, ha ottenuto la Targa alla Carriera Musica da Bere che ha ritirato in occasione dell’omonima manifestazione.

Vita privata e moglie del cantante

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ricky Gianco è estremamente riservato e non si hanno informazioni circa suoi eventuali legami sentimentali. È noto, tuttavia, che sia stato sposato in passato.

Il cantante non è presente sui social media. Sebbene siano presenti alcune pagine a lui dedicate e gestite dal suo fandom, Riccardo Sanna non ha un account Instagram ufficiale che gestisce in prima persona.