Ricky Tognazzi: età, prima moglie, Simona Izzo, figli e film dell’attore e regista

Chi è Ricky Tognazzi, l’attore e regista italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di martedì 15 marzo.

Ricky Tognazzi: età, biografia, carriera e film

Ricky Tognazzi, all’anagrafe Riccardo Tognazzi, è nato a Milano il 1° maggio 1966, ha 66 anni ed è alto 180 centimetri. Tognazzi è un attore, regista, sceneggiatore, doppiatore e produttore cinematografico particolarmente noto in Italia.

La sua carriera nel mondo della recitazione è cominciata già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso. Tra le sue principali interpretazioni, possono essere citati i ruoli ricoperti in La famiglia (1986) di Scola; Una storia semplice (1991) di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona Izzo; Il cielo in una stanza (1999) e In questo mondo di ladri (2004) di Carlo Vanzina; I giorni dell’amore e dell’odio (2001) di Claver Salizzato.

Nel 1997, è stato la voce narrante del brano Ieri, la prima traccia dell’album della Premiata Forneria Marconi intitolato Ulisse. Nel 2016, invece, ha messo in scena lo spettacolo teatrale scritto da Simona Izzo e prodotto da Angelo Tumminelli Figli, mariti, amanti… (il maschio superfluo).

Vita privata, prima moglie, Simona Izzo e figli dell’attore e regista italiano

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ricky Tognazzi è stato sposato due volte. Il primo matrimonio dell’attore è stato con Flavia Toso. Dalla relazione, è nata la prima e unica figlia dell’artista, Sarah.

Successivamente, nel 1995, Tognazzi ha sposato la collega Simona Izzo, attrice e doppiatrice di successo. La coppia ha deciso di non avere figli in quanto entrambi ne avevano già uno nato da una precedente relazione.

Nel corso delle rispettive carriere, Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno spesso lavorato l’uno al fianco dell’altra in pellicole come Io no, Maniaci sentimentali o, ancora, Camere da letto.