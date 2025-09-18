Malgrado le proteste delle opposizioni e della magistratura, l’Aula della Camera ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale della giustizia che introduce la separazione delle carriere fortemente voluta dal ministro Carlo Nordio. I voti favorevoli sono stati 243, i contrari 109. Ora il ddl passa al Senato per l’ultimo via libera, che appare scontato considerando i numeri della maggioranza.

Referendum confermativo nel 2026

L’iter, però, non si conclude qui. Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, la riforma dovrà essere sottoposta a referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026.

Cosa prevede la separazione delle carriere

La riforma introduce una divisione netta tra magistratura requirente e magistratura giudicante. Ciò comporta:

lo sdoppiamento del Csm in due distinti organi;

la nascita di un’Alta Corte Disciplinare incaricata di vigilare sui magistrati.

Attualmente si accede in magistratura tramite un concorso unico. I magistrati possono svolgere sia funzioni giudicanti che requirenti e cambiare ruolo durante la carriera. Con la nuova norma, invece, sarà obbligatorio scegliere da subito se intraprendere la carriera di giudice o quella di pm. Non sarà più possibile passare da un ruolo all’altro.

Due Csm separati

Il Consiglio superiore della magistratura si dividerà in due:

il Consiglio superiore della magistratura giudicante;

il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica. Membri di diritto saranno, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

La composizione dei nuovi Consigli

La riforma prevede un nuovo sistema di nomina:

un terzo dei componenti sarà estratto a sorte da un elenco di professori e avvocati predisposto dal Parlamento in seduta comune;

i restanti due terzi saranno scelti, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra quelli requirenti.

I vicepresidenti dei due organi saranno eletti tra i membri estratti dall’elenco compilato dal Parlamento.

L’Alta Corte Disciplinare

Il controllo disciplinare sui magistrati non sarà più affidato al Csm, ma a un nuovo organismo: l’Alta Corte Disciplinare.

Questa sarà composta da 15 giudici: