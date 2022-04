Rischio terza guerra mondiale nel 2022: chi dice che è inevitabile e perché?

Rischio terza guerra mondiale nel 2022: incombe sempre di più quest’eventualità soprattutto se gli Stati Uniti continuano a premere e ad inviare rinforzi bellici in Ucraina.

Rischio terza guerra mondiale nel 2022: chi dice che è inevitabile

Si parla molto e concretamente del rischio di uno scoppio della terza guerra mondiale per la pressione che può essere trasmessa soprattutto sui negoziati e sull’Occidente che sta cercando di evitare il conflitto mondiale.

In una delle ultime uscite pubbliche, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha paventato più di un’ipotesi rispetto allo scoppio del conflitto mondiale: «Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale», ha dichiarato riferendosi allo zar russo. Zelensky ha ribadito quello che dice da giorni, e cioè che Putin è un criminale di guerra: «Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini, sono tutti criminali di guerra. Credetemi – ha aggiunto -, ho parlato con molti leader occidentali, questa guerra non finirà qui, farà scoppiare la Terza guerra mondiale. E solo lui potrebbe porre fine alla perdita di vite civili in Ucraina, se solo lo volesse. Penso che sia in grado di fermare la guerra che ha iniziato».

Ecco che per evitare lo scoppio del conflitto mondiale, il presidente ucraino si dice ora disponibile a discutere con la Russia anche su Crimea, Donbass e sull’entrata nella Nato dell’Ucraina. «Possiamo trovare un compromesso – ha dichiarato . La cosa importante è che Putin cominci a dialogare».

Perché c’è il rischio di un conflitto mondiale?

C’è chi spinge e non ha paura di un scoppio del conflitto mondiale. L’America continua ad inviare armi all’Ucraina, per far partire da Polonia e Romania, gli aerei di rinforzo, ma questo vorrebbe dire – secondo Putin – una dichiarazione di guerra. Serve solo un pretesto al presidente Russo per avanzare e dichiarare guerra all’UE e alla NATO.

Questo continuo mandare rinforzi da parte degli Stati Uniti, non è visto di buon grado da parte dell’Unione Europea che teme così il minacciarsi sempre di più di un conflitto mondiale ma non si farà certo trovare impreparata nell’eventualità dovesse accadere.