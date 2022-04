Roberta Bruzzone, chi è? Età, carriera, vita privata e marito della criminologa

Chi è Roberta Bruzzone, criminologa italiana che è diventata negli anni uno dei volti più noti del piccolo schermo?

Roberta Bruzzone, chi è? Età, carriera, tv e libri

Roberta Bruzzone è nata il 1° luglio 1973 a Finale Ligure, in provincia di Savona. Dopo il diploma, si è trasferita a Torino per studiare Psicologia Clinica e, poi, specializzarsi in Psicopatologia Forense presso l’Università di Genova. Successivamente si è recata negli Stati Uniti d’America per completare la sua formazione.

Figlia di un poliziotto, sin da bambina, ha manifestato la sua curiosità e si è mostrata coraggiosa e affascinata dai luoghi misteriosi e abbandonati. A questo proposito, ha raccontato: “Invece che avere paura dell’uomo nero, io lo andavo a cercare”.

La criminologa è un volto noto del piccolo schermo. Dopo aver partecipato alla macchina della verità di Maurizio Costanzo, il presentatore ha rapidamente compreso che la donna avesse un forte impatto sul pubblico. La popolarità è giunta nel momento in cui è diventata consulente alla difesa di Michele Misseri durante le indagini per il delitto di Avetrana. Precedentemente, si era occupata di altri casi come la strage di Erba.

In tv, è stata conduttrice de La scena del crimine e Donne Mortali su Real Time. Inoltre, è stata ospite fissa a Porta a Porta. Nel 2017, poi, è stata giudice speciale di Ballando con le Stelle e ospite fissa nelle edizioni successive del talent.

Bruzzone ha anche scritto alcuni libri come Manuale di Criminologia Clinica, Chi è l’assassino. Diario di una criminologa, State of Floride vs Enrico Forti – Il grande abbaglio o, ancora, Io non ci sto più.

Vita privata e marito della criminologa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Roberta Bruzzone è stata sposata tra il 2011 e il 2015 con Massimiliano Crisiano. A proposito dell’ex marito, ha spesso affermato di essere in buoni rapporti con l’uomo e di aver brindato insieme con una bottiglia di champagne il giorno del loro divorzio.

A luglio 2017, ha sposato il funzionario di polizia Massimo Marino. La coppia non ha figli: del resto, la criminologa ha spesso ribadito la sua volontà di non diventare madre.