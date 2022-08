Roger E. Mosley, addio all’attore di Magnum P.I.: età, biografia, carriera, incidente e cause della morte

Roger E. Mosley è morto all’età di 83 anni, presumibilmente dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La notizia è stata diffusa tramite Facebook dalla figlia dell’attore statunitense divenuto noto per aver interpretato il ruolo di Theodore “TC” Calvin in Magnum P.I.

Roger E. Mosley, addio all’attore di Magnum P.I.: incidente e cause della morte

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: nella giornata di domenica 7 agosto, si è spento all’età di 83 anni l’attore Roger E. Mosley. L’artista statunitense è noto principlamente per aver dato il volto al personaggio di Theodore “TC” Calvin nella serie televisiva andata in onda negli anni ’80 del secolo scorso Magnum P.I.

Al momento, non sono ancora state rivelate le cause del decesso dell’attore ma, sulla base di alcune indiscrezioni sinora diffuse, pare che possa essersi trattato di un incidente stradale. Mosley sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro tre giorni prima di morire.

L’annuncio dell’improvvisa scomparsa dell’83enne è stato diffuso su Facebook dalla figlia Ch-a Mosley, che ha invitato le persone a non piangere per quanto accaduto in quanto suo padre “odierebbe qualsiasi pianto in suo nome, per noi è tempo di celebrare l’eredità che ci ha lasciato”.

Età, biografia, carriera

Roger E. Mosley è nato il 18 dicembre 1938 a Los Angeles, nel quartiere Watts. Al cinema, ha debuttato nel 1972 nel film I nuovi centurioni diretto da Richard Fleischer, in cui interpretava un camionista. Negli anni ’70, poi, si è dedicato soprattutto al grande schermo, facendo parte del cast di Il gigante della strada, The River Niger, The Greatest.

Il successo, tuttavia, è arrivato negli anni ’80, quando ha interpretato Theodore “TC” Calvin in Magnum P.I.: il ruolo è stato recitato per 158 episodi in otto anni dal 1980 al 1988. Nella serie, il personaggio è il proprietario e unico dipendente di Island Hoppers, un servizio che si occupa di noleggio di elicotteri e furgoni turistici legati ai casi di Magnum.