Roma, accoltella la compagna incinta: arrestato dopo la fuga

Ha accoltellato la compagna dopo una lite violenta ed è scappato. Lei è incinta al settimo mese e ha riportato ferite, fortunatamente non gravi. L’aggressione è avvenuta a Roma, in via dei Due Ponti, nella giornata di domenica. L’aggressore è un uomo di origine tunisina di 42 anni che è stato poi fermato dagli agenti della squadra mobile.

La vittima è una donna italiana di 32 anni: è stata colpita al collo, all’orecchio e allo zigomo ed è poi andata in ospedale per le cure del caso. Non è comunque in fin di vita. L’uomo è stato portato in carcere e nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio di convalida davanti al gip: l’accusa è di tentato omicidio.