Roma, incendio in una discarica abusiva a Ponte Mammolo: l’allarme lanciato dal sindaco Gualtieri

Roma brucia ancora: dopo l‘incendio a Ciampino nei giorni scorsi, nuove fiamme si sono sviluppate in una discarica abusiva a Ponte Mammolo. Il sito di sversamenti di rifiuti illegali si trova nella periferia est della Capitale con le fiamme che hanno raggiunto l’area della riserva naturale della Valle dell’Aniene.

Dalla Protezione Civile sono arrivati alcuni aggiornamenti in queste ore: “Dalle ore 23 di ieri sera squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in zona Ponte Mammolo, a Roma, per l’incendio di rifiuti in una discarica abusiva e di alcune baracche. Stamattina, dopo una notte di lavoro, le fiamme risultano essere sotto controllo e sono in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici. Sul posto anche personale di Arpa Lazio per i rilievi ambientali”.

L’allarme lanciato dal sindaco Gualtieri

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Roma Gualtieri. “Sono in contatto con la Protezione civile e con il presidente del municipio sul posto. La discarica sembrerebbe illegale in un terreno privato e bisogna capire cosa c’era sotto il terreno. Abbiamo già dato un’indicazione sul sito di Roma Capitale di tenere le finestre chiuse” nell’area limitrofa all’incendio. “Al termine della conferenza riprenderò i contatti con gli operatori per aggiornarmi sulla situazione”. Lo ha detto il primo cittadino della Capitale alla presentazione del nuovo piano mezzi di Ama per la pulizia della città presso la rimessa di Tor Pagnotta, assieme al neo dg dell’azienda Alessandro Filippi, interpellato in merito all’incendio divampato ieri sera in una discarica abusiva di Ponte Mammolo.