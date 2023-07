Roma, sciopero trasporti il 7 luglio 2023: motivazioni, orari dello stop e fasce garantite

Roma, sciopero trasporti riguarderà due aziende di mezzi pubblici con fasce orarie garantite ma con molte ora di stop e disagi soprattutto nelle giornate dei pendolari. Ecco quali sono le corse non assicurate.

Roma, sciopero trasporti il 7 luglio 2023: motivazioni

Venerdì 7 luglio è stato indetto uno sciopero dal sindacato Faisa Confa per il trasporto pubblico nazionale. La protesta, spiega in una nota il sindacato Faisa Confail, è stata indetta per “la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”. Tra autobus, tram e metro sono coinvolte le aziende di trasporto Atac e Roma Tpl.

Gli orari dello stop e fasce garantite

Atac fa sapere sul proprio sito che il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Sulla rete di bus (anche Cotral), filobus, tram, metropolitane, e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord, il servizio venerdì 7 luglio sarà assicurato solo da inizio del servizio diurno e sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop, nel resto della giornata.

Per i bus notturni già da stanotte sono a rischio le corse delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. E nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio i potenziali disagi interesseranno le linee urbane 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.