Rt nazionale oggi a 0,81: l’indice di contagio scende, ecco le regioni verso la zona gialla da lunedì 26 aprile

L’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile.

Rt nazionale oggi a 0,81: l’indice di contagio scende, ecco le regioni verso la zona gialla

La bozza del report #48 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. “Questa settimana – si legge nel documento – si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021). La scorsa settimana era più alta: 160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021). Complessivamente comunque “l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”.

Nel periodo 31 marzo – 13 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,77- 0,89). L’indice Rt Nazionale è in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore. Inoltre, scrivono i tecnici, “si osserva un lieve miglioramento generale del rischio. Solo due Regioni (Calabria e Sardegna) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Quattordici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato. Di queste, due ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Cinque Regioni hanno una classificazione di rischio basso.

Le Regioni verso la zona gialla da lunedì 26 aprile

In base al monitoraggio e in attesa della Cabina di Regia Benessere Italia sull’emergenza coronavirus è possibile fare delle ipotesi sulle Regioni che saranno in zona gialla, arancione e rossa a partire da lunedì 26 aprile. In zona gialla dovrebbero approdare 12 Regioni: Campania, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. E anche le due Province di Trento e Bolzano. Secondo questo scenario in zona arancione dovrebbero rimanere Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna è in bilico tra zona rossa e arancione.

Leggi anche: Il nuovo decreto di Draghi sulle riaperture e le 13 regioni in zona gialla da lunedì 26 aprile