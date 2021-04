23 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia

Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 23 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 con i dati della Protezione Civile. Ieri 16.232 morti, 360 morti, 19.125 guariti. Le terapie intensive erano 55 in meno, i ricoveri erano 690 in meno. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Il bollettino sul coronavirus di oggi, 23 aprile 2021

Attesa per oggi anche l’ordinanza del ministero della Salute con i nuovi colori delle regioni. Secondo le ultime indiscrezioni la Sardegna dovrebbe restare in zona rossa. L’unica in Italia. Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi:

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 326 nuovi positivi; i tamponi sono 3673 ; il tasso di positività è all’ 8.88% e i vaccini totali sono 464030;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è all’ e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha 158 nuovi casi di coronavirus e 5 morti; i tamponi totali sono 4598 e il tasso di positività è al 3.44%; i vaccini totali sono 365054 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 1035 nuovi positivi e 20 morti; i tamponi totali sono 15931 e il tasso di positività è al 6.50% ; i vaccini totali sono 1415338;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 1003 nuovi positivi e zero morti; i tamponi sono 13880 e il tasso di positività è al 7.23 % ; i vaccini totali sono 1091841 ;

ha nuovi positivi e zero morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al 7.23 ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 187 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi sono 1627 , il tasso di positività è all’ 11.49 % e i vaccini totali sono 148448 ;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 134 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi totali sono 2402 e il tasso di positività è al 5.58 % ; i vaccini totali sono 257693 ;

ha contagi in più; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 53 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 863, il tasso di positività è al 6.14% e i vaccini totali sono 164940 ;

Bollettino coronavirus oggi 23 aprile 2021: i casi in Veneto, Abruzzo e Basilicata

Sono 1.035 i nuovi contagi Covid e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino della Regione. I dati aggiornano così a 406.066 il numero totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia, e a 11.203 quello delle vittime causate dal virus. Intanto la discesa dei ricoveri è costante: in ospedale si trovano 1.615 malati Covid (-39), dei quali 1.338 (-37) nei normali reparti medici, 227 (-2) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente in isolamento sono poi 23.307 (-448). Ieri infine sono stati processati 38.282 tamponi, per una percentuale di positivi del 2,7%.

In Basilicata invece sono 192 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (187 sono residenti), su un totale di 1.627 tamponi molecolari, e due sono i decessi. Le persone decedute sono intanto cittadini di Grottole e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono invece 66. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.863 (+119), di cui 5.691 in isolamento domiciliare. Sono invece 16.055 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. In aumento infine il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 172 (+6).

Sono complessivamente 70.203 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 158 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2360 (di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9236 (-184 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 984829 tamponi molecolari (+4598 rispetto a ieri) e 394050 test antigenici (+2310 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.3 per cento.

Coronavirus Italia, i casi di oggi 23 aprile 2021 in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta sono stati rilevati 45 nuovi casi positivi al Covid-19 (a fronte di 163 persone sottoposte a tampone) nelle ultime 24 ore. C’è anche stato un morto (il totale delle vittime sale a 446). E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 841, 22 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 58, di cui 12 in terapia intensiva. I guariti sono 66.

Bollettino coronavirus oggi 23 aprile 2021: i casi in Toscana, Alto Adige e Marche

I nuovi casi registrati in Toscana sono poi 1.003 su 26.049 test di cui 13.880 tamponi molecolari e 12.169 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è infatti del 3,85% sul totale dei tamponi e del 10,8% sulle prime diagnosi. Nell’ultima giornata in Toscana sono state intanto effettuate più di 29 mila vaccinazioni. 14 mila agli over 80, 4 mila a pazienti vulnerabili e caregiver e 11 mila agli over 70. In Alto Adige intanto sono 91 i nuovi casi di Covid-19 su 9.222 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore infine non sono stati registrati decessi collegati al coronavirus.

In provincia di Bolzano invece le vittime complessive dallo scoppio della pandemia sono 1.158. Le nuove positività sono inoltre 53 su 863 tamponi molecolari esaminati e 38 su 8.359 test antigenici eseguiti. Su 210.059 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.843 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono invece25.365. Intanto prosegue il lento calo dei ricoverati negli ospedali: 60 sono i pazienti Covid che si trovano nei normali reparti e 13 quelli in terapia intensiva.

Sono invece 326 i positivi al coronavirus tra le nuove diagnosi nelle Marche nell’ultima giornata. Se ne contano infatti 88 in provincia di Ancona, 79 in quella di Pesaro Urbino, 75 in quella di Macerata, 42 in quella di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo e 16 fuori regione. Ammontano intanto a 4.187 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche: “2.266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1.921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%). Nel Percorso Screening Antigenico sono intanto stati effettuati 514 test e sono stati riscontrati 43 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è infine pari all’8%.

Le regioni in zona gialla con l’ordinanza del ministero della Salute

Nel frattempo dalla cabina di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, riunita come ogni venerdì per valutare i dati, è emerso un quadro fatto di ben 16 Regioni in zona gialla, appena cinque in arancione e nessuna in rosso. Le regioni in arancione, costrette quindi per ora a perdere il treno delle riaperture, sarebbero Basilicata (rischio moderato, incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), un po’ a sorpresa anche Sardegna (rischio alto, incidenza 132), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175) e Valle d’Aosta (rischio moderato, incidenza 227). Tutte le altre regioni sono invece in zona gialla. E sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. La Sardegna, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere zona rossa.

Intanto il quadro dell’epidemia nel periodo 12-18 aprile mostra un Rt (tasso di contagio) ancora in calo: 0,81 (range 0,77-0,89) a fronte dello 0,85 della scorsa settimana. Altri elementi importanti anche ai fini delle riaperture da lunedi’ 26 sono la “ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (29.892 vs 32.921 la settimana precedente)” e “la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti”, in lieve crescita a 37,9% da 37,0% della scorsa settimana. Infine, il 23,7% dei positivi è stato diagnosticato attraverso lo screening.

I dati sul coronavirus di ieri, 22 aprile 2021

Ieri erano 16.232 i positivi al test del coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Erano 360 le vittime in un giorno (il giorno prima 364), 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 55 unità rispetto al giorno prima nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 174 (il giorno prima 155). Nei reparti ordinari erano invece ricoverate 22.094 persone, in calo di 690 rispetto a ieri.

La regione con più casi odierni ieri era comunque la Lombardia (+2.509), seguita da Campania (+1.912), Puglia (+1.895), Piemonte (+1.646), Sicilia (+1.412) e Lazio (+1.311). Il totale dei contagiati in Italia intanto saliva a 3.920.945. I guariti erano 19.125 (il giorno prima 20.552), per un totale di 3.330.392. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 3.439 in meno (il giorno prima -7.080): i malati ancora attivi erano 472.196. Di questi, erano infine in isolamento domiciliare 447.081 pazienti.

