Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 15 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile. Ieri c'erano 16.168 nuovi contagiati, 469 morti per Covid-19 e 20.251 guariti.

15 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia

L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi da Covid-19 nelle regioni dicono in sintesi che:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; il Trentino ha nuovi contagi e morti; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; nelle Marche ci sono 326 nuovi positivi; i tamponi sono 4169 ; il tasso di positività è al 7.82% e i vaccini totali sono 381426; L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; in Veneto ci sono 1081 nuovi positivi e 23 morti; i tamponi totali sono 18138 e il tasso di positività è al 5,96%; i vaccini totali sono 1223210 la Toscana ha 1206 nuovi positivi e morti; i tamponi sono 15069 e il tasso di positività è all’8%; i vaccini totali sono 919604 ; in Alto Adige ci sono 90 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono 928 , il tasso di positività è al 9,70% e i vaccini totali sono 139362 ; La Basilicata conta 222 nuovi positivi e 2 morti; i tamponi sono 1568 , il tasso di positività è al 14,16 % e i vaccini totali sono 117790 ; in Valle d’Aosta ci sono 74 nuovi casi e un morto; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; L’ Umbria ha nuovi positivi e morti; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; la Liguria ha nuovi contagi e morti; in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; il Molise ha 49 contagi in più; i tamponi sono 730 e il tasso di positività è al 6,71 ; i vaccini totali sono 86463 ; La provincia di Bolzano ha 90 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono 928, il tasso di positività è al 9,70% e i vaccini totali sono 139362 ; La provincia di Trento ha



Nel dettaglio dei bollettini regionali sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi il Veneto registra 1.085 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 23 decessi. Numeri che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 398.843, e quello delle vittime a 11.041. L’incidenza dei positivi sui tamponi fatti è pari al 3,21%. Migliora la situazione negli ospedali dove i pazienti Covid complessivamente ricoverati sono 1.950 (-63); di questi 1.684 (-52) sono in area non critica., 266 (-11) in terapia intensiva. Scende ulteriormente il numero dei soggetti attualmente positivi, 28.332 (- 1.110).

Coronavirus Italia: i bollettini regionali oggi 15 aprile 2021 in Veneto, Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta

Intanto si contano un decesso e 74 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio epidemia a 10.269. I positivi attuali sono 1092, – 50 rispetto a ieri, di cui 61 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 1019 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8740 + 123 unità rispetto a ieri i tamponi fino ad oggi effettuati sono 105.816 + 796 di cui 19.961 processati con test antigienico rapido . I decessi da inizio epidemia di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 437.

In Basilicata invece sono 222 i nuovi casi di positivi al Sars-Cov-2 (215 sono residenti), su un totale di 1.568 tamponi molecolari, e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Laurenzana e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 76. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.286 (+137), di cui 5.106 in isolamento domiciliare. Sono 15.365 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 478 quelle decedute.

In lieve calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (-1): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 16 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13 (+1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 300.216 tamponi molecolari, di cui 275.987 sono risultati negativi, e sono state testate 176.838 persone.

Intanto i nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto post su Telegram. I contagi sono in crescita rispetto a ieri quando i positivi nelle 24 ore erano stati 1.168. Lievemente più basso ieri il tasso di positività, pari a 4,55%, ma calcolato su un numero maggiore di test, 25.655 test.

Coronavirus Italia: i dati dei contagi oggi 15 aprile 2021 in Alto Adige e nelle Marche

Nelle Marche invece sono stati registrati altri 326 contagi nelle ultime 24 ore, lo comunica il servizio Sanita’ della Regione aggiungendo che sono stati testati 4.772 tamponi: 2.371 nel percorso nuove diagnosi (1.768 tamponi molecolari e 603 test nello screening con percorso antigenico) e 2.401 nel percorso guariti. Dei 326 nuovi casi 92 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 19.246, 76 ad Ancona (31.170), 87 a Pesaro-Urbino (20.405), 24 a Fermo (9.401), 31 ad Ascoli Piceno (9.704) e 16 fuori regione (3.630).

Questi casi comprendono 62 soggetti sintomatici, 80 contatti in setting domestico, 107 contatti stretti di casi positivi, nove contatti in setting lavorativo, due contatti in setting assistenziale, tre contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, uno screening percorso sanitario ed un caso proveniente da fuori regione mentre per altri 61 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Tra i 603 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 41 casi positivi con un rapporto positivi/testati del 6,8% (ieri era del 5,5%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 18,4% (ieri era al 20,9%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi invece è pari al 13,7% (ieri era al 15,4%). Le persone contagiate nelle Marche sono 93.556 con 644.284 test effettuati compresi quelli antigenici.

In Alto Adige sono poi 90 poi i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore su 9.411 tamponi processati. Due le persone decedute causa il coronavirus nella giornata di ieri per un totale di 1.155 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 38 su 928 tamponi molecolari esaminati e 52 su 8.483 test antigenici effettuati. Su 208.093 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.398 sono risultate positive. Le persone che hanno avuto almeno un test antigenico positivo sono 25.082. Stabili i numeri dei ricoveri in ospedale: 74 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti e 16 quelli in terapia intensiva. Per quanto concerne quest’ultimo dato, con il 13% l’Alto Adige ha il minor numero di terapie intensive occupate a livello italiano. I pazienti Covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 50 e 21 quelli in isolamento nelle due strutture appositamente allestite per l’emergenza.

I nuovi colori delle regioni e la zona rossa e arancione: domani l’ordinanza di Speranza

Domani l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, dopo il report sull’emergenza coronavirus in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, deciderà i colori delle regioni. La Campania dovrebbe lasciare la zona rossa per quella arancione, mentre Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia resteranno nell’area a maggiori restrizioni. Dove rischia di approdare anche la Sicilia.

Le altre regioni in arancione dovrebbero invece avere confermato il colore. Anche se le Province di Trento e Bolzano e l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, l’Umbria e il Veneto hanno attualmente numeri da zona gialla. Attualmente, in base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

per la zona arancione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento;

Intanto il governatore del Molise Donato Toma, ospite di Un Giorno da Pecora, pronostica per la sua regione il ritorno in zona gialla tra dieci giorni. Il 26 aprile il governo potrebbe varare un decreto legge per ripristinarla in tutta Italia.

I vaccini in Italia e nelle regioni

Sono 13.927.650 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’81,3 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 17.130.760 (11.814.660 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 3.995.700 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.138.845 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:23 di oggi.

La somministrazione ha riguardato 8.144.634 donne e 5.783.016 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.177.207 operatori sanitari, 528.183 unità di personale non sanitario, 601.833 ospiti di strutture residenziali, 4.830.585 over 80, 235.944 personale Forze armate, 1.124.415 personale scolastico e 3.429.483 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.223.210 dosi (l’87,9 per cento), la Valle D’Aosta con 31.719 dosi (l’85,4 per cento) e l’Umbria con 215.762 dosi (l’84,9 per cento). La Lombardia è la regione che finora ha somministrato più vaccini (2.203.143 dosi), seguita da Lazio (1.380.442 dosi) e Veneto (1.223.210 dosi).

Intanto l’unità di crisi della Regione Lazio fa sapere che sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. “E’ totalmente falsa”. Lo comunica l’Unita’ di crisi per l’emergenza coronavirus della Regione Lazio. “La fake news non solo non e’ vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con il vaccino AstraZeneca possono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento”.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe

Intanto il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 7-13 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (106.326 vs 125.695), a fronte di un aumento dei decessi (3.083 vs 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 vs 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 vs 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 vs 29.337) e le terapie intensive (3.526 vs 3.743). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 3.083 (+7,5%) (esclusi 258 decessi comunicati dalla Regione Sicilia riferiti a mesi precedenti) Terapia intensiva: -217 (-5,8%) Ricoverati con sintomi: -2.385 (-8,1%) Isolamento domiciliare: -33.883 (-6,5%) Nuovi casi: 106.326 (-15,4%) Casi attualmente positivi: -36.485 (-6,6%).

“I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere- dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE- ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti”. Il dato nazionale, come sempre, risente di notevoli eterogeneità regionali: si rilevano infatti un aumento della variazione percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni, in particolare Basilicata e Calabria e un incremento dei casi attualmente positivi in 5 Regioni.

“Sul fronte ospedaliero- afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE- le curve dei ricoveri con sintomi e delle terapie intensive hanno iniziato una discesa lenta e irregolare. Ma i numeri assoluti restano elevati e in molte Regioni gli ospedali sono ancora in affanno”. Infatti, le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti COVID in area medica (>40%) e in terapia intensiva (>30%) si attestano a livello nazionale rispettivamente al 41% e al 39%. In particolare sono sopra soglia 7 Regioni per l’area medica e 13 per le terapie intensive.

Coronavirus Italia: il bollettino di ieri, 14 aprile 2021

Il bollettino di ieri, 14 aprile 2021, invece riportava 16.168, contro i 13.447 del giorno prima. I tamponi erano 334.766, quasi 30mila più del giorno prima, ma il tasso di positività era comunque in lieve aumento al 4,8% (il giorno prima 4,4%). Ancora molto alto il numero dei decessi, 469 (il giorno prima 476), per un totale di 115.557 vittime dall’inizio dell’epidemia. Proseguiva, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 36 in meno (il giorno prima -67), con 216 ingressi giornalieri, e sono ora 3.490, mentre i ricoveri ordinari erano 583 in meno (l’altroieri -377), 26.369 in tutto.

Il bollettino sul coronavirus di ieri 14 aprile 2021 in Pdf

