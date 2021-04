Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, mercoledì 14 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile. Ieri erano 13.447 i contagiati, 476 i morti e 18.160 i guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

14 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia e i nuovi casi Covid-19 nelle regioni

L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi nelle regioni dicono in sintesi che:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; il Trentino ha nuovi contagi e morti; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; nelle Marche ci sono 415 nuovi positivi e morti; L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; in Veneto ci sono 1081 nuovi positivi e 28 morti; la Toscana ha nuovi 1168 positivi e 32 morti; in Alto Adige ci sono 92 nuovi positivi e un morto; La Basilicata conta 213 nuovi positivi e 2 morti; in Valle d’Aosta ci sono 60 nuovi casi e zero morti; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; L’ Umbria ha 137 nuovi positivi e 5 morti; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; la Liguria ha nuovi contagi e morti; in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; il Molise ha 46 contagi in più e 1 morto; Le province di Trento e Bolzano hanno rispettivamente e 92 nuovi contagi e morti in totale;



Coronavirus Italia: i bollettini regionali oggi 14 aprile 2021 in Veneto, Toscana, Basilicata, Umbria

Andando nel dettaglio dei bollettini regionali, il Veneto registra 1.081 nuovi contagi Covid nelle ultime ore e 24 decessi, per un totale di 397.758 infetti dall’inizio dell’epidemia, e 11.018 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Calano ancora i numeri negli ospedali: i pazienti con Covid ricoverati sono complessivamente 2.013 (-63), un dato sotto il picco di ricoveri registrato a fine marzo (2.068). Di questi, 1.736 (-55) sono quelli in cura nei normali reparti medici, 277 (-8) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi sono oggi 29.442 (- 1.117).

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.168 su 25.655 test di cui 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (14,0% sulle prime diagnosi). I morti sono 32. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 179.190 (84,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.837 tamponi molecolari e 9.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 8.326 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo.

In Basilicata invece sono 213 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (210 sono residenti), su un totale di 1.450 tamponi molecolari, e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Potenza e Rotondella. I lucani guariti o negativizzati sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.149 (+146), di cui 4.968 in isolamento domiciliare. Sono 15.289 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 476 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181.

Coronavirus: i dati in Umbria e Marche

Venti ricoverati in meno per Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, dove prosegue il calo degli attualmente positivi, ma sono stati accertati 137 nuovi contagi, il 26 per cento in più rispetto a ieri, e cinque morti. Secondo i dati della Regione aggiornati al 14 aprile, i positivi sono 3.788 (68 in meno di ieri) e 200 i nuovi guariti. Le persone ricoverate sono 300 e sono diminuiti anche i posti occupati nelle terapie intensive, 38, tre in meno. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 4.654 test antigenici e 2.774 tamponi molecolari. Il tasso di positività totale è pari a 1,8 per cento (ieri 1,4) e sale al 4,9 per cento rispetto ai soli molecolari (ieri 3,5).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 415 nuovi casi di Covid-19, il 15,4% rispetto ai 2.691 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è tornato a crescere: il giorno precedente era stato dell’11%, con 222 nuovi casi su 2.022 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 93.330. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 97 in provincia di Macerata, 128 in provincia di Ancona, 81 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 66 nel Piceno e 14 fuori regione.

14 aprile 2021: i bollettini sul coronavirus oggi nelle regioni Alto Adige, Valle d’Aosta

In Alto Adige sono 92 i nuovi casi di Covid-19 su 10.189 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri è stato registrato un decesso collegato alla pandemia di coronavirus che in provincia di Bolzano ha causato la morte di 1.153 persone. Le nuove positività sono 53 su 988 tamponi molecolari esaminati e 39 su 9.201 test antigenici effettuati. Su 207.863 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.360 sono risultate positive. Le persone che hanno avuto un test antigenico positivo al coronavirus sono 25.030. Restano stabili i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 74, mentre calano le terapie intensive che sono 16 (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 52, 22 quelli in isolamento nelle due strutture appositamente allestite per l’emergenza.

Nessun decesso e 60 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta che portano il totale dei pazienti affetti dal virus da inizio epidemia a 10.195 i casi positivi attuali sono 1142, in calo di 22 unità rispetto a ieri di cui 66 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 1064 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8617, + 38 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi è di 105.020, +687, di cui 19.636 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi registrati in Valle d’Aosta di pazienti positivi al Covid sono 436.

La Danimarca sospende AstraZeneca

Intanto a partire da oggi la Danimarca smette di somministrare il vaccino anti covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa a causa dei possibili legami con i casi di trombosi. Lo riferiscoo fonti citate dai media danesi, secondo le quali Copenaghen fermerà inoltre la somministrazione del siero Johnson & Johnson fino a nuovo ordine. La decisione rimette in discussione il programma vaccinale della Danimarca, ma i dettagli completi il governo li rivelerà nel corso di una conferenza stampa del governo.

L’emittente pubblica danese Dr ha aggiunto che oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sarà più incluso. Tv2, sul sito, spiega di aver ricevuto questa informazione da fonti anonime, ma ha deciso di pubblicarla ritenendola rilevante per il pubblico. L’utilizzo di AstraZeneca in Danimarca le autorità lo avevano sospeso l’11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli, rari ma gravi. Con l’esclusione di AstraZeneca, secondo gli esperti citati dal Copenaghen Post, il programma di vaccinazione potrebbe non essere completato prima della fine dell’anno.

I furbetti del vaccino ad Agrigento

Intanto la Procura di Agrigento, guidata dal procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta su presunti abusi legati alla somministrazione dei vaccini anti Covid. L’attività di indagine è stata delegata alla polizia che ha convocato in Questura alcune persone in qualità, per il momento, di informate sui fatti, per chiedere loro spiegazioni in merito alla somministrazione del vaccino.

In Procura sarebbero arrivate delle segnalazioni di persone che non rientrano nelle categorie per cui è prevista, in questa fase, la somministrazione del siero, e che, invece, sarebbero stati ugualmente vaccinate. La maggior parte di loro sarebbero legate da rapporti di parentela con operatori sanitari. Le somministrazioni sarebbero state motivate con alcune direttive ricevute non sempre precise e, in alcuni casi, contraddittorie.

E continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime di Covid-19 tra i medici italiani, che salgono a 356. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che questa mattina aveva ha aggiornato il suo ‘elenco caduti’ ricordando Sergio De Paola, dermatologo del Salernitano, da poco in pensione, informa ora della perdita di altri 3 colleghi: Angelo Fazio e Mario Napoli, medici liberi professionisti, e Giuseppe Imbalzano, medico in pensione.

Coronavirus Italia: il bollettino di ieri, martedì 13 aprile

Ieri erano 13.447 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto al giorno prima quando erano stati 9.789, per un totale di 3.793.033 dall’inizio dell’epidemia. 476 i decessi, in aumento rispetto ai 358 del giorno prima.

Quanto ai tamponi effettuati, ieri erano 304.990 rispetto ai 190.635 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 4,4 per cento rispetto al 5,1 per cento del giorno prima. Il numero degli attualmente positivi era di 519.220, con un calo di 5.197 unità rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti erano 18.160 per un totale di 3.158.725 dall’inizio dell’epidemia. 3.526 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano 26.952. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (1.975), la Campania (1.627), la Sicilia (1.384) e la Puglia (1.191).

