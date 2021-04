Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, martedì 13 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni. Ieri erano 9.789 i nuovi positivi e 358 i morti secondo i dati della Protezione Civile. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

13 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia

Nel dettaglio della ripartizione regionale, i positivi al coronavirus in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è sceso al 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi). Il governatore Eugenio Giani rende noto anche che attualmente sono 891.830 i vaccini somministrati in Toscana pari all’88,7% delle dosi consegnate, rispetto a una media nazionale che si attesta all’85,3%. Invece nelle ultime 24 ore sono 222 casi di positività al coronavirus tra le nuove diagnosi nelle Marche, per un rapporto positivi/testati all’11%.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 13 aprile

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nell’ultima giornata testati 3.770 tamponi: 2.022 nel percorso nuove diagnosi (di cui 772 nello screening con percorso Antigenico) e 1.748 nel percorso guariti. Il numero più alto di casi, a livello provinciale, si registra a Pesaro Urbino (65), seguita da Ascoli Piceno (58), Macerata (43), Ancona (29) e Fermo (5); 22 contagiati provengono da fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 772 test e riscontrati 92 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 12%. Tra i 222 positivi rilevati da nuove diagnosi ci sono 38 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (61), contatti stretti di positivi (57), in setting lavorativo (4), in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (1). Per altri 58 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Il bollettino regionale sui nuovi casi Covid nelle regioni Veneto, Toscana, Marche, Alto Adige, Basilicata, Umbria

Sono 883 i nuovi positivi al coronavirus diagnosticati in Veneto, a fronte di 35 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 2,4%. Sfiora quota 400 mila il totale dei positivi dall’inizio della pandemia ad oggi, 396mila per la precisione. Torna a scendere il numero totale dei ricoverati, oggi 2.076 (meno 46 rispetto a ieri). Sono 42 i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore. Sono intanto 331.539, pari al 6,8% della popolazione, i cicli vaccinali completati in Veneto, su 1.194.426 di dosi somministrate in totale, pari al 94,4% delle forniture giunte in regione.

Il dato emerge dal bollettino vaccinale aggiornato alla mezzanotte. Ad aver ricevuto le prime dosi sono stati 862.887 cittadini, pari al 17,7% della popolazione. La popolazione over 80 coperta con almeno una dose di vaccino è pari all’84,8%. Ieri sono state effettuate 16.049 iniezioni, di cui 7.671 prime dosi e 8.378 richiami. La media settimanale delle vaccinazioni ogni 10 mila abitanti è di 54,7.

In Alto Adige sono 144 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, su 12.813 tamponi processati. Nella giornata di ieri sono stati registrati due decessi che hanno portato a 1.152 le vittime dall’11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano riconducibile al coronavirus. Le nuove positività sono: 78 su 1.083 tamponi molecolari esaminati e 66 su 11.730 test antigenici effettuati. Su 207.604 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.307 sono risultate positive. Le persone testate positive ad un test rapido sono 24.991. In diminuzione il numero dei ricoveri per Covid nei normali reparti ospedalieri, 74 (il dato di ieri era 79), come anche quello delle terapie intensive che da 22 è sceso a 20. I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 50, quelli in isolamento presso le due strutture allestite per l’emergenza sono 46.

Coronavirus Italia oggi: i dati

In Basilicata (zona arancione dello scorso 16 marzo) ieri sono stati analizzati 1.460 tamponi molecolari: 184 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 179 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri tre decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 474. Scende da 190 a 181 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo 12 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, cinque all’ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 80 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.003 (4.822 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 15.227. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 297.198 tamponi molecolari, 273.404 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 175.334 persone.

Ancora in discesa invece il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria: secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 13 aprile, sono 3.856 (46 in meno di ieri). In lieve risalita invece i ricoverati, 320 in tutto, tre in più di ieri, mentre resta invariato il numero dei posti occupati nelle terapie intensive, 41. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 109. I guariti sono 152 e si registrano altri tre morti, 1.301 in totale. I tamponi molecolari analizzati sono 3.120 e 4.483 i test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 1,4 per cento (ieri 3,78) e del 3,5 rispetto ai soli molecolari (ieri 9,4).

Il vaccino monodose Johnson & Johnson arriva in Italia (e viene sospeso in Usa)

Sono intanto 184.000 le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson in arrivo nel pomeriggio di oggi all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia. Così in una nota stampa il Commissario straordinario Covid19, generale Paolo Figliuolo. Nella tarda serata di ieri l’azienda AstraZeneca ha consegnato circa 175mila dosi di vaccino Vaxzevria.

I due arrivi sono parte dei 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che – assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni – contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale. L’arrivo e lo stoccaggio dei vaccini presso l’hub nazionale di Pratica di Mare-conclude la nota- è gestito dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito dell’operazione Eos. Il vaccino Janssen è il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali, dopo Pfizer, Moderna e Vaxzevria.

Intanto la Fda e i Centers for Disease Control (Cdc) hanno deciso di sospendere l’uso del siero anti-Covid di Johnson&Johnson nei centri vaccinali federali e hanno esortato gli Stati a fare altrettanto mentre ne viene valutata la sicurezza. Sono stati registrati sei casi in cui i pazienti hanno sviluppato rari disturbi con trombi nel giro di due settimane dall’inoculazione: si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 e i 48 anni; una di loro è morta e una seconda è ricoverata in condizioni critiche. Quasi 7 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino J&J negli Usa e quasi 9 milioni di dosi sono state trasferite agli Stati.

La pediatra in pensione morta per Covid-19 e Pierpaolo Impagliazzo, morto per trombosi dopo il vaccino AstraZeneca

Rosantonietta Uasone, medico di 84 anni, è morta per Covid-19. In pensione da diverso tempo, aveva continuato a visitare i “suoi” bambini ad Alessandria e Tortona finché la salute glielo aveva permesso. Era stata ricoverata poco prima di Pasqua e il coronavirus le è stato fatale. Lo conferma l’associazione donne medico della provincia. Oggi alle 18 ci sarà una messa per lei nel convento dei frati cappuccini ad Alessandria: la dottoressa era anche Terziaria francescana.

Pierpaolo Impagliazzo, 58 anni, di La Maddalena, sposato e padre di due figlie, che lavorava come civile alla centrale elettrica della base della Marina militare di La Maddalena, è deceduto sabato sera all’ospedale Brotzu di Cagliari un giorno e mezzo dopo il ricovero. La diagnosi è stata “trombosi diffuse”. Impagliazzo aveva ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca lo scorso 25 marzo. Due giorni dopo aveva cominciato a star male: dolori addominali e vomito. Da qui il ricovero all’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena dove le sue condizioni sono peggiorate tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Olbia dove la situazione non è migliorata.

Si è reso necessario il trasferimento, sempre in elicottero al Brotzu di Cagliari, dove il 58enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Inutilmente pero’. Il fatto che la trombosi diffusa si sia verificata pochi giorni dopo la vaccinazione con AstraZeneca, ha convinto i medici del nosocomio cagliaritano a scrivere alla procura della Repubblica di Cagliari che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Marco Cocco, che dirige le indagini, dovrà accertare se esiste una correlazione con la somministrazione del vaccino.

Il bollettino sul coronavirus di ieri lunedì 12 aprile

Ieri sono stati 9.789 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, in diminuzione rispetto al giorno prima quando erano stati 15.746, per un totale di 3.779.594 dall’inizio dell’epidemia. 358 i decessi, in aumento rispetto ai 331 del giorno prima. Quanto ai tamponi effettuati, ieri erano 190.635 rispetto ai 253.100 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che scendeva al 5,1 per cento rispetto al 6,2 per cento dell’altroieri.

Il numero degli attualmente positivi era di 524.417, con un calo di 8.588 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 18.010 per un totale di 3.140.565 dall’inizio dell’epidemia. Erano 3.593 le persone ricoverate in terapia intensiva, otto in più rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano 27.329. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Campania (1.386), l’Emilia-Romagna (1.151), la Sicilia (1.110) e il Lazio (1.057).

