Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi 12 aprile 2021 con i contagi nelle regioni, i morti e il tasso di positività. Ieri erano 15.746 i nuovi positivi e 331 i decessi secondo i dati della Protezione Civile. Intanto il presidente della Regione Vincenzo De Luca annuncia che la prossima settimana al 90% la Campania sarà fuori dalla zona rossa.

12 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi

L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi nelle regioni dicono in sintesi che:

I positivi al coronavirus in Veneto sono 587 nelle ultime 24 ore che sono il 4,99 del totale rispetto ai 11.747 eseguiti, il totale dei contagiati da inizio pandemia sono 395.794, 31.687 gli attuali positivi, i ricoverati sono 2.122 (+24),301 in terapia intensiva ( -2) , 10.952 i decessi (+11), 19.003 dimessi. “Oggi abbiamo dati da zona gialla”, ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa Covid a Marghera. “Mercoledì dovrebbero arrivare i vaccini Pfizer – ha aggiunto Zaia – che saranno in uso da giovedì mattina. Il Commissario ci ha confermato che arriveranno Astazeneca e Johnson & Johnson Moderna non pervenuto, noi abbiamo un capacità di vaccinazione di 25mila al giorno, certo ci vogliono i vaccini”.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,65% (17,9% sulle prime diagnosi). “Noi abbiamo una Toscana che è in zona arancione sulla base di quelle che sono le valutazioni dell’rt che è molto basso per la zona arancione e del contagio che è di 230” su centomila abitanti, ha detto ieri il presidente della Regione Eugenio Giani a margine di una iniziativa a Livorno.

“Però – ha aggiunto Giani – vi sono delle aree problematiche. Lo stesso ministro Speranza quando ci siamo sentiti nel comunicarmi questa situazione” ha constatato che “vi era la preoccupazione per l’alto rischio negli ospedali: terapie intensive e ricoveri sono ancora molto alti in Toscana. Ecco che allora abbiamo identificato le aree più problematiche dal punto di vista proprio degli ospedali per portare in zona rossa due province, quella di Prato e la città metropolitana fiorentina, ed alcuni Comuni che sono contigui: il comprensorio del Cuoio, l’altra Valdelsa”. Il delimitare le zone rosse solo in alcune aree della regione Toscana in cui si riscontra un forte numero di contagi da Covid-19 “devo dire che sta funzionando, perché vedo che finalmente abbiamo un minimo, anche se ancora da consolidare, di alleggerimento dei ricoveri nei posti Covid e nelle terapie intensive”, ha concluso Giani.

Il bollettino regionale sul coronavirus di Veneto, Toscana Basilicata, Marche, Alto Adige

In Basilicata sono 80 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (71 sono residenti), su un totale di 450 tamponi molecolari, e sono 5 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Calciano, Grumento Nova, Melfi, Pomarico e un cittadino della Puglia. I lucani guariti o negativizzati sono 53. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.907 (+16), di cui 4.717 in isolamento domiciliare.

Sono 15.147 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 471 quelle decedute. In lieve calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 190 (-1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 6 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 16 in pneumologia, 21 in medicina interna Covid e 7 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 12 a 13. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 295.738 tamponi molecolari, di cui 272.128 sono risultati negativi, e sono state testate 174.637 persone.

Sempre in Basilicata (zona arancione dello scorso 16 marzo) negli ultimi due giorni sono stati analizzati 1.943 tamponi molecolari: 333 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 314 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri sette decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 471. Sono 190 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo 13 in terapia intensiva, sei all’ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 157 guarigioni registrate nello scorso fine settimana, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.907 (4.717 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 15.147. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 295.738 tamponi molecolari, 272.128 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 174.637 persone.

Nelle Marche sono state 10, dopo le 11 di ieri, le vittime correlate al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore, tutte con patologie pregresse: 5 donne e 5 uomini, di età compresa tra 47 e 88 anni. Lo si apprende dal terzo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Sono diventati 2.781 i decessi dall’inizio della crisi pandemica, 115 dall’inizio di aprile: 1.561 uomini e 1.220 donne, con un’età media di 82 anni. In provincia di Pesaro-Urbino sono morte finora 926 persone, in provincia di Ancona 874 (6 nelle ultime 24 ore), 462 in quella di Macerata, 265 nel Fermano e 225 nel Piceno.

Coronavirus oggi: i dati

Tra le vittime ci sono anche 29 persone non residenti nelle Marche, ma decedute negli ospedali della regione. È tutto sommato stabile la pressione sugli ospedali : i pazienti ‘Covid-19’ complessivamente assistiti sono complessivamente 894, come il giorno precedente, dei quali 857 sono ricoverati nei reparti e 37 assistiti nei pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 129 persone, 3 in meno rispetto a ieri. Il totale dei positivi ammonta 406.

Dei 406 casi tra le nuove diagnosi 123 riguardano persone residenti in provincia di Pesaro Urbino, 114 in provincia di Ancona, 93 nel Maceratese, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 14 nel Fermano; 19 i casi di persone provenienti da fuori regione. Tra i contagiati 62 persone con sintomi. Tra i casi ci sono contatti in setting domestico (108), contatti stretti di casi positivi (112), in setting lavorativo (10), in ambiente di vita/socialità (3), in setting assistenziale (1), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1), screening percorso sanitario (2) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 106 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Alto Adige sono invece 31 i nuovi casi di Covid-19 su 1.185 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il secondo giorno consecutivo nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi collegati al coronavirus che in provincia di Bolzano ha causato la morte di 1.150 persone. Le nuove positività sono 29 su 294 tamponi molecolari esaminati e 11 su 891 test antigenici eseguiti. Su 207.316 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.229 sono complessivamente risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 24.925. Resta stabile la situazione negli ospedali con 79 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti, 22 in terapia intensiva, 45 nelle strutture private convenzionate e 46 in isolamento nelle due strutture appositamente allestite.

I numeri dei vaccinati in Italia il 12 aprile 2021

Sono 13.032.996 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’83,7 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 15.568.730 (10.259.730 Pfizer/BioNTech, 1.328.200 di Moderna e 3.988.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 3.924.664 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 7:10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 7.658.548 donne e 5.374.448 uomini.

Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.144.988 operatori sanitari, 521.356 unità di personale non sanitario, 591.288 ospiti di strutture residenziali, 4.578.557 over 80, 243.696 personale Forze armate, 1.110.665 personale scolastico e 2.842.446 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.178.146 dosi (il 93,1 per cento), la Valle D’Aosta con 29.951 (il 92,2 per cento), la Toscana con 888.777 dosi (l’88,4 per cento). La Lombardia e’ la Regione che finora ha somministrato piu’ vaccini (2.054.076 dosi), seguita da Lazio (1.302.573 dosi) e Veneto (1.178.146).

Intanto il comune di Amatrice rischia di essere proclamato “zona rossa” per l’impennata di contagi registrati sul territorio negli ultimi giorni. Il borgo reatino che fu raso al suolo dal terremoto del 2016 affronta, ora, una nuova emergenza legata all’impennata di casi di positività accertati da parte della Asl di Rieti. Nelle ultime ore i contagi sono passati da poco meno di 20 a 44, per una percentuale complessiva, in rapporto ai residenti, del 2,1%. Numeri che fanno apparire dietro l’angolo l’ipotesi di ulteriori misure restrittive sul territorio.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, domenica 11 aprile 2021

Ieri sono stati 15.746 i nuovi casi di Covid-19 registrati, in diminuzione rispetto al giorno prima quando erano stati 17.567, per un totale di 3.769.814 dall’inizio dell’epidemia. Sono 331 i decessi, in calo rispetto ai 344 di ieri. Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 253.100 rispetto ai 320.892 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi del 6,2 per cento. Il numero degli attualmente positivi era ieri di 533.005.

I dimessi/guariti sono stati 15.486 per un totale di 3.122.555 dall’inizio dell’epidemia. Sono state 3.585 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre unità in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi erano 27.251. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (2.302), la Campania (1.854), il Lazio (1.675) ed il Piemonte.

