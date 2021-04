Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 22 aprile 2021, con i dati della Protezione Civile sull’emergenza e i nuovi casi di Covid-19 nelle regioni. Ieri intanto sono stati registrati 13.844 contagiati, 364 morti, 20.552 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

22 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; il Lazio ha 1161 nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono 1026 nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e 3 morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e 3 morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 272 nuovi positivi; i tamponi sono 3455 ; il tasso di positività è al 7.87% e i vaccini totali sono 453425;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è al e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono 16908 e il tasso di positività è all’ % ; i vaccini totali sono 1383580 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono ; in Veneto ci sono 1060 nuovi positivi e 24 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi positivi e 24 morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 1041 nuovi positivi; i tamponi sono 13896 e il tasso di positività è al 7.49% ; i vaccini totali sono 1060317 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 201 nuovi positivi e 4 morti; i tamponi sono 1769 , il tasso di positività è all’ 11.36 % e i vaccini totali sono 143643 ;

conta nuovi positivi e morti; i tamponi sono , il tasso di positività è all’ % e i vaccini totali sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 141 nuovi positivi e 33 morti; i tamponi totali sono 13896 e il tasso di positività è al 7.49% ; i vaccini totali sono 1060317 ;

ha nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è all’%; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è all’%; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha 74 contagi in più; i tamponi sono 820 e il tasso di positività è al 9.02% ; i vaccini totali sono 98686 ;

ha contagi in più; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La provincia di Bolzano ha 85 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono 1073 , il tasso di positività è a 7.92% e i vaccini totali sono 162015 ;

ha 85 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono , il tasso di positività è a e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è all’% e i vaccini totali sono;

22 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Toscana e Marche

In Toscana intanto oggi ci sono 1.041 nuovi casi di Coronavirus, su 13.896 tamponi molecolari e 10.543 test antigenici rapidi, 33 morti e 1.492 guariti. Si attesta invece al 4,3% sul totale dei tamponi e all’11,9% sulle nuove diagnosi il tasso dei positivi. Continua comunque a scendere la pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid restano in tutto 1.781 (-27 rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (dato invariato). Dall’inizio dell’emergenza sono invece 219.970 i contagi accertati, 190.006 le guarigioni e 5.975 i decessi.

Anche nell’ultima giornata, secondo i dati raccolti dalle aziende sanitarie, si registra poi una flessione del numero degli asintomatici e dei malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare: sono 22.208 (-457). Diversamente, invece, prosegue l’incremento delle persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti: salgono così a 30.787 (+846).

Nelle ultime 24 ore invece sono stati 272 i positivi al coronavirus tra le 2.028 nuove diagnosi (13,4%) nelle Marche: 85 i casi in provincia di Pesaro, 66 in provincia di Macerata, 46 nell’Anconetano, 39 in provincia di Ascoli Piceno, 29 nel Fermano e 7 fuori regione. In più, nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati “517 test e riscontrati 42 positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è infatti pari all’8%”.

Nell’ultima giornata infatti sono stati testati 3.972 tamponi: 2.028 nel percorso nuove diagnosi (di cui 517 nello screening con percorso Antigenico) e 1944 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,4%)”. Tra i 272 contagi rilevati dalle nuove diagnosi sono infatti 46 le persone sintomatiche. I casi comprendono comunque contatti in setting domestico (89), contatti stretti di casi positivi (69), in setting lavorativo (4), in ambiente di vita/socialità (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 49 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Il bollettino sul coronavirus di oggi, 22 aprile 2021, in Basilicata e Umbria

Intanto si registra ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, ora 228, 14 meno di ieri, 34, meno due, nelle terapie intensive. E’ il dato aggiornato sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 141 nuovi positivi, 153 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.137, 15 meno di ieri. Sono stati analizzati 2.766 tamponi e 4.746 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,87 per cento sul totale (ieri 1,58) e del 5 per cento sui soli molecolari (ieri 4,2).

In Basilicata invece nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.769 tamponi molecolari: 208 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 201 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 492. Scende da 178 a 166 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo 12 in terapia intensiva, otto all’ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 57 nuove guarigioni, il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.744 (5.578 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 15.989. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 310.871 tamponi molecolari, 285.514 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 182.286 persone.

22 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Veneto e Alto Adige

Si registrano invece un decesso e 127 nuovi casi in Alto Adige. L’andamento covid risulta comunque stabile nella provincia di Bolzano. Nelle ultime 24 ore sono infatti risultati positivi 85 di 1073 tamponi pcr e 42 su 6718 test antigenici. Risultano poi ricoverati 119 pazienti covid: 16 in terapia intensiva, 42 in strutture private e 61 nei normali reparti. Sono invece 2.571 gli altoatesini in quarantena.

Intanto l’indice Rt in Veneto “è a 0,71. Di fatto siamo in zona gialla, quindi scatteranno tutte le misure previste per le riaperture”. Lo annuncia il governatore Luca Zaia, oggi in conferenza stampa. Oggi in regione si contano 1.060 positivi nelle ultime 24 ore su oltre 37.700 tamponi fatti, per un tasso di positivita’ che scende al 2,8%. Dall’inizio della pandemia a oggi, ci tiene a rimarcare Zaia, sono oltre nove milioni i tamponi eseguiti. Oggi inoltre sono 23.755 i pazienti positivi ancora in quarantena, mentre sono 19.944 le persone dimesse o guarite. Sono inoltre 24 i decessi nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri, che oggi sono 1.654 cioe’ 31 in meno. ”

Lunedì 26 aprile torna la zona gialla: 13 regioni in lizza

Torna lunedì prossimo la zona gialla con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che dovrebbe restare alle 22), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto monitoraggio settimanale, di conquistarsi la fascia di minor rischio e quindi saltare sul treno delle annunciate riaperture. In attesa dei dati di oggi e di domani, che saranno analizzati insieme a quelli del resto della settimana dalla cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni, sarebbero 13 le Regioni che possono aspirare alla zona gialla.

Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tutte avevano già venerdì scorso l’indice Rt sotto 1 e un’incidenza lontana dalla soglia di rischio di 250 casi settimanali per centomila abitanti, e in questi giorni sono in ulteriore calo, pur differenziato. In rosso rimarrebbero Val d’Aosta (che ha ancora oggi un’incidenza di 266 casi per centomila) e Sardegna, che la scorsa settimana aveva un Rt molto alto (1,38, quando il limite per passare in rosso e’ 1,25) e deve quindi aspettare almeno una settimana con numeri migliori prima di ambire alla promozione.

Spera di lasciare il rosso invece la Puglia, ma per finire in arancione: l’incidenza è alta (239 casi per centomila), anche se l’Rt la scorsa settimana era sotto 1 e i casi sono in calo del 7% in 7 giorni. Oscilla tra arancione e rosso la Campania, che aveva un Rt intorno a 1 ed è cresciuta ulteriormente questa settimana (+8% di casi positivi) arrivando a un’incidenza di 235 casi per centomila. Cosi’ come probabilmente resteranno in arancione Calabria, Sicilia, Basilicata e Molise, tutte con incidenza e trend ancora da monitorare.

Quanti vaccini sono stati fatti in Italia

Intanto l’Italia ha vaccinato contro la Covid-19 con almeno una dose il 21,3% della popolazione adulta, rispetto al 18,1% della settimana scorsa. Lo riporta il tracker vaccinale dell’Ecdc, con dati aggiornati al 18 aprile. In una settimana l’Italia ha dunque vaccinato con almeno una dose il 3,2% della popolazione adulta. Tra gli altri grandi Paesi la Germania è al 23,7%, rispetto al 19,1% della settimana scorsa, il che vuol dire che in una settimana ha vaccinato con almeno una dose il 4,6% della popolazione. Sale dunque lo ‘spread vaccinale’ tra Italia e Germania, il differenziale tra i rispettivi tassi di vaccinazione con una dose, da 1 punto percentuale la settimana scorsa, a 2,4 punti questa settimana.

Tra gli altri grandi Paesi la Francia è al 23,8% della popolazione adulta vaccinata con almeno una dose, la Spagna al 24,2%, la Polonia al 20,7%. Il primato infatti resta all’Ungheria, al 40,4% della popolazione adulta vaccinata con una dose; segue Malta (38,8%); ultimi Bulgaria (8,8%) e Lettonia (10,4%). L’Italia, comunque, supera la Germania per le immunizzazioni complete, cioè con entrambe le dosi: il nostro Paese è all’8,9% della popolazione adulta, Berlino all’8% (in questo caso lo spread è di 0,9 punti a nostro favore).

I dati sul coronavirus di ieri, 21 aprile 2021

Ieri sono stati 13.844 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 12.074. Sono invece 364 le vittime in un giorno (il giorno prima 390). Il totale di vittime registrato ieri era poi 117.997 dall’inizio dell’epidemia. Proseguiva la discesa dei ricoveri: le terapie intensive erano 75 in meno (il giorno prima -93) con 155 ingressi del giorno, e scendevano a 3.076 in tutto, mentre i ricoveri ordinari registravano -471 unità (ieri -487), per un totale di 22.784.

