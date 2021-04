Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia di oggi, 18 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile. Ieri sono stati 12.694 i nuovi casi di coronavirus con 251 morti, in calo rispetto al giorno prima. Il tasso di positività ieri è salito al 5,51%. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

19 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi

Intanto l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia nel bollettino e la mappa dei contagi da Covid-19 nelle regioni dicono in sintesi che:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’%; i vaccini totali sono; il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono 10879 e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ‘ % ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ‘%. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 137 nuovi positivi; i tamponi sono 1586 ; il tasso di positività è all’ 8.64% e i vaccini totali sono 422395; L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ‘%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’ ‘%% ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 497 nuovi positivi e 7 morti; i tamponi totali sono 8043 e il tasso di positività è al 6.18 % ; i vaccini totali sono 1307796; la Toscana ha 771 nuovi positivi e morti; i tamponi sono 9610 e il tasso di positività è all’ 8.02% ; i vaccini totali sono 1003764 ; La Basilicata conta 47 nuovi positivi e zero morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono; in Valle d’Aosta ci sono 67 nuovi casi e nessun morto; i tamponi sono 89, il tasso di positività è al ‘ % ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ‘% ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 14 nuovi positivi e 7 morti; i tamponi sono 605 e il tasso di positività è al 2.31%; i vaccini totali sono 236932 ; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ‘%; i vaccini totali sono ; in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ‘% ; i vaccini totali sono; il Molise ha contagi in più e morto; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ ‘% ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 10 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 261 , il tasso di positività è al 3.83% e i vaccini totali sono 155272 ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono ;



Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 19 aprile 2021 in Veneto, in Umbria e nelle Marche

Per quanto riguarda la ripartizione per regioni, nelle ultime 24 ore in Veneto sono intanto stati individuati 497 nuovi positivi al coronavirus, con 10.786 tamponi effettuati e incidenza al 4,61%. “È un dato anomalo, come tutti i lunedì l’incidenza aumenta perché sono sostanzialmente tamponi su sintomatici, c’è meno attività di contact tracing”, spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. I soggetti attualmente positivi sono intanto 26.522 e i pazienti ricoverati sono 1.759, di cui 1.495 in area non critica e 264 in terapia intensiva. “Il trend di calo prosegue infatti da 7-8 giorni e anche l’algoritmo ci dà proiezione in calo”, conclude Zaia.

Sono invece 137 i positivi al coronavirus rilevati nell’ultima giornata con un rapporto casi/nuove diagnosi al 13,6% nelle Marche. Lo fa sapere intanto il Servizio Sanità della Regione. Testati infatti 1.908 tamponi: 1.011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti”. Dei 137 casi 55 sono in provincia di Ancona, 50 in quella di Macerata, 10 in provincia di Fermo, 9 nell’Ascolano, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 fuori regione. I sintomatici sono 41.

Nel Percorso Antigenico intanto ci sono “322 test e 25 positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è all’8%”. I casi di nuove diagnosi comprendono contatti in setting domestico (26), contatti stretti di casi positivi (45), in setting lavorativo (6), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5), screening percorso sanitario (2). Per altri 12 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

Sono stati intanto 14 i nuovi positivi al ccoronavirus registrati in Umbria nell’ultimo giorno, secondo quanto riportato sul sito della Regione. I guariti accertati sono stati invece 138 e due i morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.296, 126 meno di domenica. Sono stati analizzati 605 tamponi e 840 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,96 per cento sul totale (3,78 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 2,3 sui soli molecolari (era 9,4). In rialzo dopo giorni di calo i ricoverati in ospedale, ora 263, otto in più di domenica, 36 dei quali, due in più nelle terapie intensive.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 19 aprile 2021 in Alto Adige e Toscana

In Alto Adige sono poi 10 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 1.484 tamponi processati. Nella giornata di ieri non sono stati registrati decessi per un dato che resta fermo a 1.156 vittime dall’11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano riconducibile al coronavirus. Le nuove positività sono, 8 su 261 tamponi molecolari esaminati e 2 su 1.223 test antigenici effettuati. Su 208.947 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.562 sono risultate positive. Le persone trovate positive ai test antigenici sono 25.172. Calano i ricoveri: i pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri sono 60 mentre 16 quelli in terapia intensiva. I pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono invece 54 e sono scesi a 4 quelli in isolamento nelle due strutture appositamente allestite per l’emergenza.

I nuovi casi registrati in Toscana in questa giornata sono invece 771 su 11.199 test di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,88% sul totale dei tamponi e del 18,7% sulle prime diagnosi. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 185.753 (85,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.610 tamponi molecolari e 1.589 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,9% è risultato positivo.

Sono invece 4.127 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,7% è risultato positivo. Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 20 uomini e 11 donne con un’età media di 83,1 anni.

Coronavirus Italia il bollettino di oggi 19 aprile 2021 in Basilicata e Valle d’Aosta

In Basilicata sono intanto 47 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 407 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono invece 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono intanto a 5.507 (-51), di cui 5.326 in isolamento domiciliare. Sono 15.721 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

In calo intanto il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-2): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 10 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 13. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 305.452 tamponi molecolari, di cui 280.629 sono risultati negativi, e sono state testate 179.558 persone.

In Valle d’Aosta invece nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 67 nuovi casi di positivi a fronte di 89 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è fermo a 439). E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 979, 27 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 73, di cui 13 in terapia intensiva. I guariti sono 40.

26 aprile: quali regioni hanno oggi i numeri da zona gialla?

Non entreranno di certo lunedì prossimo in fascia gialla, perché come noto è stata sospesa fino a fine mese, ma sono ben 16, stando al monitoraggio della cabina di regia messo a punto oggi, le Regioni che hanno numeri da giallo, e che quindi possono ambire, ovviamente improvvisi peggioramenti permettendo, alla zona gialla “rinforzata” a partire dal 26 aprile, con i ristoranti aperti la sera e la ripartenza di sport e spettacolo.

Si tratta infatti delle Regioni con indice Rt non superiore a 1, con una classificazione complessiva del rischio bassa o moderata e uno scenario di trasmissione 1 (dove 3 è quello più grave, da rosso). Sono quindi Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto. In zona rossa rimangono in base al monitoraggio Puglia, Val d’Aosta e Sardegna, mentre hanno ancora numeri da arancione Calabria e Sicilia.

I vaccini somministrati in Italia

Sono intanto 15.243.980 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’88 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 17.323.080 (11.836.890 Pfizer/BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 4.157.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.468.690 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:05 di oggi.

La somministrazione ha riguardato 8.853.991 donne e 6.389.989 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.210.629 operatori sanitari, 535.371 unità di personale non sanitario, 612.680 ospiti di strutture residenziali, 5.142.580 over 80, 237.725 personale Forze armate, 1.134.544 personale scolastico e 4.370.451 altre categorie.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.307.796 dosi (il 92,6 per cento), l’Umbria con 236.932 dosi (il 92,4 per cento) e la Puglia con 982.589 dosi (il 91,7 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (2.390.187 dosi), seguita da Lazio (1.502.789 dosi) e Veneto (1.307.796 dosi).

Il bollettino sul coronavirus del 17 e del 18 aprile

Ieri, 18 aprile 2021, erano invece 12.694 (contro i 15.370 di ieri) i nuovi casi di coronavirus e 251 i decessi in 24 ore. E 230.116 i tamponi intanto effettuati in 24 ore con un tasso di positività che sale al 5,51% (ieri era al 4,6%). Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 3.248.593. Sono 697 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 504.611 le persone positive al Sars Cov2.

Il bollettino sul coronavirus di domenica 18 aprile in pdf

Erano invece 15.370 i nuovi casi di coronavirus in Italia il 17 aprile secondo il bollettino diffuso sabato pomeriggio. Intanto il totale delle persone a cui è stata diagnosticata la positività al virus dall’inizio dell’epidemia sale così a 3.857.443 (inclusi guariti e morti). Alto infatti il numero dei decessi: il bollettino di ieri ne registra 310 (il giorno precedente erano stati 429), per un totale di 116.676 vittime da febbraio 2020.

Gli attuali positivi accertati sono intanto 505.308 (1.430 in meno rispetto a venerdì). In calo invece il tasso di positività: 4,6% (4,9% il giorno precedente) su 331.734 tamponi eseguiti. Diminuisce infatti la pressione nei reparti Covid, ordinari e intensivi.

Il bollettino sul coronavirus di sabato 17 aprile 2021 in pdf

Invece il numero dei posti letto occupati nei reparti Covid ordinari è diminuito di 643 unità, per un totale di 24.100 ricoverati. Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva ha intanto segnato una flessione di 26 unità, portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 3.340. Intanto la pandemia nel mondo segna un nuovo, triste record: i decessi hanno superato quota tre milioni.

