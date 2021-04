Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 16 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile e poi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulla zona rossa e arancione nelle regioni: la Campania potrebbe tornare in arancione, la Sicilia rischia la zona rossa. Ieri c’erano 16.974 contagiati, 380 morti per Covid-19 e 21.220 guariti in Italia.

Intanto dal 26 aprile torna la zona gialla in Italia nelle aree in cui i dati epidemiologici lo consentiranno. Sempre dal 26 aprile sarà possibile, nelle zone gialle e arancioni, il ritorno a scuola in presenza degli studenti sia delle scuole che delle università. Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all’aperto. Da lunedì 26 aprile torna il giallo, dove i dati lo consentono. Ma si tratterà di un ‘giallo rafforzato’ perché potranno riaprire solo le attività all’aperto. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e la mappa dei contagi da Covid-19 nelle regioni dicono in sintesi che:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; le terapie intensive sono ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è all’; il totale dei vaccini è ; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è salito al %. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono ; nelle Marche ci sono 326 nuovi positivi; i tamponi sono 3892 ; il tasso di positività è all’ 8.38% e i vaccini totali sono 391857; L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ; in Veneto ci sono 906 nuovi positivi e 23 morti; i tamponi totali sono 17466 e il tasso di positività è al 5.19 % ; i vaccini totali sono 1243826; la Toscana ha 1239 nuovi positivi e morti; i tamponi sono 13852 e il tasso di positività è all’ 8.94% ; i vaccini totali sono 942339 ; La Basilicata conta nuovi positivi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono; in Valle d’Aosta ci sono 30 nuovi casi e morto; i tamponi sono 207, il tasso di positività è al 14.49 % ; i vaccini totali sono 32540 ; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 133 nuovi positivi e 5 morti; i tamponi sono 2473 e il tasso di positività è al 5.38 %; i vaccini totali sono 220285 ; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali ; in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; il Molise ha 42 contagi in più e un morto; i tamponi sono 497 e il tasso di positività è all’ 8.45% ; i vaccini totali sono 88368 ; La provincia di Bolzano ha 84 nuovi contagi e morto; i tamponi sono 825 , il tasso di positività è al 10,18% e i vaccini totali sono 143813 ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono;



Nel dettaglio dei bollettini regionali sull’epidemia di coronavirus in Italia oggi sono quindi 906 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto a fronte di 35 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un’incidenza del 2,5%. Quasi 400 mila quindi i positivi trovati dal 21 febbraio 2020 a oggi, 399.749 per la precisione. Continua il calo dei positivi in isolamento (27mila) e dei ricoveri (1.879, 80 in meno rispetto a ieri). Sono infine 23 i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi registrati in Toscana sono invece 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è infatti del 5,01% sul totale dei tamponi e del 14,0% sulle prime diagnosi. Le regione quindi si trova quasi a quota 1 milione di vaccini somministrati, 700 mila sono prime dosi. È evidente che con un 20% di popolazione coperta con la prima somministrazione.

Sono poi 326 i positivi al Covid-19 rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi: 91 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in quella di Ancona, 70 in provincia di Macerata, 47 in quella di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo e 15 fuori regione). Mentre il Servizio Sanità della Regione Marche nel bollettino ha comunicato che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.853 tamponi: 2.719 nel percorso nuove diagnosi (di cui 961 nello screening con percorso Antigenico) e 2.134 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%)”. Il tasso di positività del percorso nuove diagnosi infine è del 12% (ieri era del 13,7%). Infine le persone contagiate nelle Marche sono 93.882 con 647.003 test effettuati compresi quelli antigenici.

Ammontano inoltre a 133 i nuovi casi di Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 200 guariti e altri cinque morti, secondo quanto emerge dai dati sul sito della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 3.575, 72 in meno del giorno precedente. Sono stati infatti analizzati 2.473 tamponi e 3.814 test antigenici. E quindi il tasso di positività è del 2,1 per cento sul totale (ieri era 1,67) e del 5,3 sui soli molecolari (ieri 4,3). I ricoverati negli ospedali sono poi 292, uno in meno, 34 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive.

Sono invece 30 i nuovi casi di persone positivi al Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore. E quindi il totale del bollettino è ora di 1046 casi positivi, di questi 62 ricoverati e 14 in terapia intensiva. Stabile infine a 437 il numero dei decessi verificatisi nella regione dall’inizio della pandemia.

L’Alto Adige registra invece una giornata con nessun decesso, appena 84 nuovi casi e ricoveri in calo, ma non in terapia intensiva. Sono risultati positivi 45 su appena 825 tamponi pcr e 39 su 8.412 test antigenici eseguiti ieri. Cala da 140 a 132 il numero dei ricoveri: da 74 a 63 nei normali reparti ospedalieri, mentre salgono quelli in terapia intensiva da 16 a 17 e nelle cliniche private da 50 a 52.

Zona gialla dal 26 aprile: la decisione del governo

Ritorno della zona gialla a partire dal 26 aprile nelle aree in cui i dati epidemiologici lo consentiranno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia che si è riunita a palazzo Chigi. Sempre dal 26 aprile sarà possibile, nelle zone gialle e arancioni, il ritorno a scuola in presenza degli studenti sia delle scuole che delle università. Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all’aperto.

Ci sarà anche la riapertura in zona gialla delle attività di ristorazione e delle attività culturali e sportive a basso contagio. I ristoranti che fanno servizio all’aperto potranno restare aperti anche la sera. Le misure che il governo si appresta a varare dovrebbero prevedere inoltre un mantenimento del coprifuoco alle ore 22.

Le regioni in zona rossa ed arancione e l’ordinanza del ministero

In attesa dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza i pronostici dell’ultim’ora sulla zona rossa e arancione dicono poi che tre regioni – Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna – ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad arancione, raggiungendo tutte le altre regioni, anche se 13 di queste sarebbero già da giallo (fascia però temporaneamente cancellata). Questo quindi è l’orientamento della cabina di regia Iss-ministero della Salute sulla base dei dati dell’ultima settimana.

E quindi Puglia e Valle d’Aosta rimangono in rosso per l’alta incidenza, superiore alla soglia dei 250 casi settimanali su centomila abitanti, mentre la Sardegna deve aspettare almeno un’altra settimana con un Rt sotto quota 1,25. Obiettivo già raggiunto dalla Campania, che aspira alla zona arancione, con Rt e incidenza tornati (non di molto) sotto soglia. Valori da potenziale zona gialla, invece, per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Umbria e Veneto, che dovranno comunque aspettare le decisioni governative delle prossime settimane su un eventuale ripristino della fascia di rischio più basso.

Coronavirus Italia: il bollettino di ieri, 15 aprile 2021

Il bollettino di ieri 15 aprile 2021 sull’emergenza coronavirus in Italia riportava invece 16.974 contagiati, 380 morti e 21.220 guariti. Le terapie intensive erano 73 in meno, -782 i ricoveri. 319.633 i tamponi effettuati. Il tasso di positività era al 5,3% (+0,5%). Erano invece 319.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 334.766. Il tasso di positività era del 5,3%, il giorno prima era stato del 4,8%.

