Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 20 aprile 2021, con i nuovi positivi nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile. Ieri 8.864 contagiati, 316 morti e 19.669 guariti. Il tasso di positività era al 6% con 146.728 tamponi. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

20 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi

Intanto il governo Draghi lavora al decreto sulle riaperture dal 26 aprile. Oggi è in programma una riunione con il Comitato Tecnico Scientifico sui protocolli per le attività che torneranno al lavoro e un incontro con la Conferenza delle Regioni dove si parlerà soprattutto di scuola, perché gli enti locali vorrebbero delle deroghe all’apertura generalizzata degli istituti scolastici. A quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domani il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto che detterà le prossime riaperture, al via a partire dal 26 aprile. Tra giovedì e venerdì si terrà un altro Cdm sul Recovery plan. L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia nel bollettino e la mappa dei contagi da Covid-19 nelle regioni dicono in sintesi che:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 211 nuovi positivi; i tamponi sono 2780 ; il tasso di positività è al 7.59% e i vaccini totali sono 432061;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è al e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 930 nuovi positivi e 7 morti; i tamponi totali sono 17781 e il tasso di positività è al 5.23 % ; i vaccini totali sono 1330197;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al 5.23 ; i vaccini totali sono la Toscana ha 644 nuovi positivi; i tamponi sono 11269 e il tasso di positività è al 5.71% ; i vaccini totali sono 1015018 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 149 nuovi positivi e 5 morti; i tamponi sono 1614 , il tasso di positività è al 9.23 % e i vaccini totali sono 135940 ;

conta nuovi positivi e morti; i tamponi sono , il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha 108 nuovi positivi e 7 morti; i tamponi sono 3391 e il tasso di positività è al 3.18% ; i vaccini totali sono 241787 ;

ha nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha 4 contagi in più e 1 morto; i tamponi sono 258 e il tasso di positività è all’ 1.55% ; i vaccini totali sono 94737 ;

ha contagi in più e morto; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono ; La provincia di Bolzano ha 53 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono 961 , il tasso di positività è al 5.52% e i vaccini totali sono 157170 ;

ha nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono;

Sul tavolo anche l’allungamento del coprifuoco. “Porteremo al prossimo Cdm la proposta di allungare il coprifuoco alle 23. Non lo chiede la Lega, lo chiedono anche i governatori e i sindaci, è una richiesta fondata su dati scientifici e sul buon senso”, ha detto questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio24. Intanto altre 430mila dosi del vaccino AstraZeneca sono arrivate in Italia. La consegna è avvenuta questa sera all’hub della Difesa all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Le dosi saranno distribuite nei punti vaccinali designati delle Regioni a partire da domani.

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 aprile 2021 in Veneto e Toscana

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle regioni, ad oggi in Veneto si contano 930 positivi nelle ultime 24 ore su 17.781 tamponi, con un tasso di positività del 5,2%. Sono ancora 25.455 i casi attivi in quarantena e 28 i decessi di oggi. I ricoveri sono invece scesi a 1.728 persone, cioè 31 pazienti in meno: sono 1.481 in area non critica (-14) e 247 in terapia intensiva (-17). “Continua a calare intanto, bene – commenta Zaia- se si conferma questo trend, dà un minimo di tranquillità per i cittadini e le riaperture”.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono invece 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è intanto del 2,80 per cento (9,3 per cento sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.015.018.

Il bollettino sul coronavirus di oggi 20 aprile 2021 in Basilicata

In Basilicata sono 149 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (144 sono residenti), su un totale di 1.614 tamponi molecolari, e cinque sono i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono di Matera, Potenza e Tito; inoltre nel bollettino vengono riportati anche i decessi di due persone di Policoro e Pomarico, avvenuti nelle giornate del 16 e del 17 aprile, non comunicati in precedenza. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.548 (+41), di cui 5.366 in isolamento domiciliare. Sono poi 15.819 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 484 quelle decedute.

In lieve aumento infine il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 182 (+1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza, 6 in terapia intensiva e 19 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 11 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (-3). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 307.066 tamponi molecolari, di cui 282.094 sono risultati negativi, e sono state testate 180.346 persone.

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 aprile 2021 nelle Marche e in Alto Adige

Nelle Marche sono stati intanto registrati 211 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, lo fa sapere il servizio Sanita’ della Regione comunicando che sono stati testati 3.398 tamponi: 1.764 nel percorso nuove diagnosi (1.146 tamponi molecolari e 618 nello screening con percorso antigenico) e 1.634 nel percorso guariti. Dei 211 casi odierni 43 sono stati infine rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 19.525, 34 ad Ancona (31.475), 67 a Pesaro Urbino (20.769), 10 a Fermo (9.483), 46 ad Ascoli Piceno (9.900) e 11 fuori regione (3.696).

Questi casi infatti comprendono 43 soggetti sintomatici, 68 contatti in setting domestico, 52 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, un contatto in setting assistenziale e sei contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, mentre per altri 30 CASI si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 618 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 43 casi positivi con un rapporto positivi/testati pari al 7% (ieri era al 7,8%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 18,4% (ieri era al 19,9%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 12% (ieri era del 13,6%). Le persone contagiate nelle Marche salgono a 94.848 con 654.039 tamponi testati compresi gli antigenici.

In calo invece il numero dei pazienti ricoverati in Alto Adige: sono 120 (ieri erano 135). Di questi, 15 (uno in meno rispetto ad ieri) sono assistiti nelle terapie intensive, 58 nei normali reparti ospedalieri (7 in meno) e 47 nelle strutture private convenzionate (7 in meno). Un solo paziente si trova in isolamento nella strutture di Sarnes. Salgono a 1.157 le vittime del Covid-19 in Alto Adige dopo un nuovo decesso segnalato dall’Azienda sanitaria provinciale. Sono stati accertati anche 119 nuovi casi positivi: 53 sulla base di 961 tamponi pcr (256 dei quali nuovi test) e 66 sulla base di 10.541 test antigenici rapidi. Il totale delle persone testate positive dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 71.853. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.581, mentre i guariti sono 69.544 (147 in più).

Il totale dei vaccini somministrati in Italia

Sono 15.558.775 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’87,7 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 17.738.070 (11.853.270 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 di Moderna e 4.157.600 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.556.228 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:09 di oggi.

La somministrazione ha poi riguardato 9.024.023 donne e 6.534.752 uomini. Nel dettaglio, poi, le dosi sono state somministrate a 3.218.776 operatori sanitari e sociosanitari, 1.740.521 soggetti fragili e caregiver, 857.568 unità di personale non sanitario, 622.938 ospiti di strutture residenziali, 5.263.784 over 80, 1.774.790 della fascia 70-79, 341.346 della fascia 60-69, 1.136.699 personale scolastico, 305.924 comparto Difesa e Sicurezza, 296.429 altre categorie.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, invece, in testa in termini percentuali, la Puglia con 1.012.639 dosi (il 92,2 per cento), il Veneto con 1.330.197 dosi (il 92,1 per cento) e l’Umbria con 241.787 dosi (il 91 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (2.452.186 dosi), seguita da Lazio (1.533.269 dosi) e Campania (1.333.116 dosi).

La Lombardia zona gialla dal 26 aprile

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha detto stamattina che il suo territorio entrerà in zona gialla dal 26 aprile, dopo il decreto di Draghi sulle riaperture. “I numeri stano gradualmente migliorando, se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilità che si ritorni gialli”. “Noi siamo pronti a ripartire, la Lombardia ha fatto tutto quello che si doveva”.

La Lombardia diventerà zona gialla dal 26 aprile quando entrerà in vigore il nuovo decreto del governo Draghi, che prevedrà, tra l’altro il ritorno delle aree a minore restrizione in Italia e la riapertura di bar e ristoranti con nuove regole e nuovi protocolli. La Lombardia non è l’unica regione che aspira al giallo: con il calo dei contagi di questi giorni ce ne sono altre undici più le due province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo Repubblica in lizza ci sono Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Il problema però è che c’è un andamento epidemico che divide il Paese in due.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 19 aprile 2021

Sono stati poi 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia ieri, 19 aprile 2021, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 12.694. Erano invece 316 le vittime in un giorno. Con 146.728 tamponi il tasso di positività era al 6% e aumentava di mezzo punto percentuale rispetto al giorno prima. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia ieri erano arrivati a 3.878.994, i morti 117.243. Gli attualmente positivi erano 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia erano 3.268.262 (+19.669).

Il numero degli attualmente positivi invece era di 493.489, con un calo di 11.122 unità rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti erano invece 19.669 per un totale di 3.268.262 dall’inizio dell’epidemia. Erano 3.244 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano infine 23.742. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Campania (1.334), la Sicilia (1.123), la Lombardia (1.040) e il Lazio (950).

Leggi anche: