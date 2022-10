Rushi Sunak, chi è il nuovo premier della Gran Bretagna: dalle origini al Parlamento inglese

Rushi Sunak è il nuovo premier britannico che ha iniziato a lavorare prima nel mondo della finanza e poi è entrato in politica.

Rushi Sunak è il nuovo premier britannico. Nato in Inghilterra con a famiglia di origini straniera, è riuscito prima ad imporsi nel mondo della finanza e poi in quello politico ricoprendo negli ultimi anni ruoli importanti.

Rushi Sunak, chi è il nuovo premier della Gran Bretagna

Rushi Sunak è il nuovo premier della Gran Bretagna, succeduto a Liz Truss dopo le dimissioni di quest’ultima. Sunak è nato il 12 maggio 1980 a Southampton. Il padre, nato in Kenya, e la madre, nata in Tanzania, sono arrivati nel Regno Unito negli anni Sessanta con i loro genitori, originari dell’India. Sunak studia al Winchester College, poi Filosofia ed Economia al Lincoln College dell’Università di Oxford e, dopo la laurea, consegue un Mba a Stanford con un programma di scambio internazionale.

Dalle origini al Parlamento inglese

Nella carriera professionale di Sunak la politica arriva dopo. Il nuovo premier è entrato prima nel mondo della finanza ed inizia a lavoare per Goldman Sachs, e per società di gestione di hedge fund. Poi diventa direttore della società di investimenti Catamaran Ventures di proprietà di Narayana Murthy, uomo d’affari indiano miliardario e padre della moglie di Sunak, Akshata Murthy. I due si sono sposati nel 2009 e hanno avuto due figlie.

Oggi si parla molto del patrimonio molto sostanzioso della sua famiglia. Il Guardian ha ricordato di recente che la mega villa in cui vive “vale più di 2 milioni di sterline ed è stata trasformata in una sorta di ritiro benessere con una piscina coperta da 400.000 sterline, una palestra, uno studio di yoga, vasca idromassaggio e campo da tennis”. Solo la piscina potrebbe costare più di 14.000 sterline all’anno in riscaldamenti, “quasi sei volte la bolletta energetica di una famiglia media”.

A parte il suo patrimonio, Sunak è stato negli ultimi anni sostenitore della Brexit e di Boris Johnson, anche se poi è stato considerato uno dei traditori dell’ex premier britannico. La sua attività politica è iniziata nel 2014. Il primo incarico importante arriva nel 2020 quando fu promosso Cancelliere dello Scacchiere al posto di Javid, dimessosi lo stesso giorno. Nell’estate 2022 un altro scandalo colpisce Boris Johnson, quello legato al caso di Chris Pincher, e Sunak il 5 luglio si dimette dalla carica di Cancelliere.

Leggi anche: Boris Johnson rinuncia alla leadership Tory e a Downing Street. Strada spianata per Rishi Sunak: sarà il primo premier britannico indiano