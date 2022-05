Sabrina Efionayi, chi è? Età, dove è nata, biografia, libri, fidanzato

Chi è Sabrina Efionayi, la giovane scrittrice di origine nigeriana e cresciuta a Napoli ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di martedì 10 maggio.

Sabrina Efionayi, chi è? Età, dove è nata, biografia

Sabrina Efionayi è una giovane scrittrice di origini nigeriane nata e cresciuta nella provincia di Napoli. A questo proposito, la ragazza ha raccontato: “Sono nata a Castel Volturno nel 1999 da madre nigeriana ma cresciuta in una famiglia napoletana a cui sono stata affidata a pochi giorni dalla nascita. Studentessa in Culture digitali e della comunicazione presso l’Università Federico II di Napoli, mi sono sempre interessata ai temi della discriminazione, razzismo e disuguaglianze sociali. A sedici anni ho iniziato la pubblicazione dei miei tre romanzi per la Rizzoli, OVER (2016) OVER 2 (2016) e #TBT Indietro non si torna (2017). Ho deciso successivamente di lasciare i romanzi young adult e di cimentarmi in una scrittura più realistica e autobiografica, che possa dare voce per i ragazzi italiani nati da genitori stranieri che non vengono riconosciuti in quanto tali”.

Sin da adolescente, quindi, ha cominciato a scrivere e pubblicare romanzi online con lo pseudonimo di Sabrinex.

Libri, nuovo romanzo e fidanzato

Oltre ai tre romanzi pubblicati tra 2016 e 2017, nel 2022 è uscito il suo nuovo libro intitolato Addio, a domani che è stato descritto come un “romanzo sincero, potente, di una giovane donna che a soli vent’anni ha vissuto molto più di una vita”.

Per quanto riguarda il suo nuovo libro, Sabrina Efionayi ha affermato: “Questa storia avrei voluto scriverla dicendo: io. Perché è la mia. A mano a mano che ci entravo, però, mi sono resa conto di non riuscirci – troppo difficile, troppo doloroso. Ecco perché l’ho scritto dicendo: lei. Sabrina. Una ragazza napoletana afrodiscendente che un bel giorno decide di fare i conti con il tempo, di aprire certi cassetti della memoria e di ordinarne il contenuto sul letto, come quando si parte per un viaggio e si prepara la valigia. Ecco, io ora vi chiedo di partire con me. Abbiate fiducia. Datemi la mano”.