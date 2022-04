Sadhguru, chi è il guru indiano? Età, vero nome, moglie, meditazione

Sadhguru, chi è il guro indiano che sta girando il mondo su una moto per promuovere il movimento globale Conscious planet – Salva il suolo?

Sadhguru, chi è il guru indiano? Età, vero nome e meditazione

Jaggi Vasudev, noto come Sadhguru, sta attraversando da solo 26 Paesi (tra i quali l’Italia) in moto per promuovere il movimento globale Conscious planet – Salva il suolo.

Nato il 3 settembre 1957 a Mysore, in India, il mistico e yogi ha 65 anni ed è il fondatore di Isha Foundation, un’organizzazione no-profit che offre programmi yoga per numerosi Paesi al mondo tra i quali India, Cina, Uganda, Nepal, Malaysia, Singapore, Libano, Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Australia.

Il 25 gennaio 2017, Sadhguru ha ricevuto il premio Padma Vibhushan dal Governo indiano per il contributo fornito in ambito spirituale.

Per quanto riguarda il movimento Conscious planet – Salva il suolo, questo si pone come obiettivo di mobilitare cittadini e governi di tutto il mondo per scatenare un’azione politica ecologista, fermando il decreto e rivitalizzando il suolo.

A proposito della fondazione, Vasudev ha dichiarato: “La sfida ecologica più grave per l’umanità, in questo momento, è il degrado del suolo. Dobbiamo essere consapevoli che se uccidiamo il suolo, uccidiamo il pianeta. Tutte le altre questioni sono rilevanti solo se abbiamo un pianeta”.

Il misto ha scritto anche alcuni libri come Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy, che è entrato nella lista dei best seller del New York Times.

Vita privata, moglie, figli, e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sadhguru ha avuto una moglie che è morta il 23 gennaio 1997. In uno dei suoi libri intitolato Mystic Musings, Jaggi Vasudev ha raccontato la morte della moglie, sostenendo che Viji prese Mahasamadhi e che, quindi, lasciò volontariamente il suo corpo per fondersi con il divino. Non è noto, invece, se la coppia abbia avuto figli.

Il mistico, infine, è estremamente attivo su YouTube, piattaforma sulla quale vanta oltre un miliardo di visualizzazioni, e sui social, con i suoi oltre 20 milioni di followers.