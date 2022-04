Sal Da Vinci: età, altezza, canzoni, moglie e tour 2022 al Teatro Augusteo

Chi è Sal Da Vinci, il cantante e attore che è in tour con Siamo gocce di Mare – Il viaggio di ritorno al Teatro Augusteo di Napoli.

Sal Da Vinci: età, altezza, canzoni

Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969 ed è figlio di Alfonso Sorrentino, in arte Mario Da Vinci. Al momento della nascita di Sal Da Vinci, suo padre – noto cantante e interprete della sceneggiata napoletana – si trovava in tournée negli Stati Uniti d’America con la moglie. Per questo motivo, l’artista è nato a New York.

Con il trascorrere degli anni, Sal Da Vinci ha deciso di seguire le orme del padre, debuttando in coppia con il genitore nel 1976. In questa circostanza, infatti, ha inciso Miracolo ‘e Natale, brano tratto dall’omonima sceneggiata. Nel 1977, sempre al fianco del padre, ha esordito a teatro.

Crescendo, l’artista si è poi emancipato dalla figura del padre e, dopo aver proseguito nella carriera teatrale, è approdato anche sul grande schermo.

Al cinema, infatti, il cantante e attore ha preso parte alla pellicola Figlio mio sono innocente” di Carlo Caiano e ha recitato anche nel film Troppo forte, insieme a Carlo Verdone.

Sinora, ha pubblicato trenta album in studio, l’ultimo dei quali è stato diffuso nel 2021 ed è intitolato Siamo gocce in mare.

Nel 1994, ha vinto il Festival Italiano con Vera mentre, nel 2009, si è classificato in terza posizione dopo Povia e Marco Carta al Festival di Sanremo.

Moglie e tour 2022 al Teatro Augusteo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sal Da Vinci ha sposato Paola Pugliese il 24 giugno 1992. La coppia ha avuto due figli: Annachiara e Francesco, che ha preso parte a The Voice of Italia nel 2019.

Nel 2022, l’artista ha organizzato un tour intitolato Siamo gocce di Mare – Il viaggio di ritorno. Tra il 21 e il 24 aprile 2022, lo spettacolo è presentato al Teatro Augusteo di Napoli.