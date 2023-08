Salario minimo subito, boom di firme per la petizione online

Raccolte quasi 100mila firme per la petizione Salario minimo subito. Bonelli: "Proseguiamo la nostra mobilitazione".

In poche ore boom di firme per la petizione online a sostegno del Salario minimo. La petizione – aperta sul sito salariominimosubito.it – è stata aperta a sostegno dell’approvazione della proposta di legge che punta a introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione).

“Come sempre Giorgia Meloni pronuncia parola di propaganda” ha detto in un video pubblicato sui social il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli a proposito della petizione per il Salario minimo.

“Oggi al Corriere – aggiunge – spiega che gli extraprofitti alle banche sarebbero un atto di giustizia sociale, intanto verifichiamo cosa accadrà, ma la premier sembra dimenticare che con i mancati introiti degli extraprofitti energetici ha consentito il salasso delle famiglie italiane, facendola fallire. E c’è il fondato rischio che accada anche con quella sulle banche, considerato come la norma è scritta. E questa sarebbe l’ennesima Ingiustizia sociale”.

Bonelli: “Mentre Meloni fa propaganda noi proseguiamo la nostra mobilitazione”

“Mentre Meloni fa propaganda – prosegue Bonelli – noi proseguiamo la nostra mobilitazione delle opposizioni con quasi 100mila firme già arrivate in poche ore per la petizione sul Salario minimo subito, per rispondere ai 4 milioni di italiani che guadagnano meno di 9 euro l’ora “.