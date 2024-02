Salvini continua a difendere il suo idolo Vannacci

Per il leader della Lega Salvini la sospensione dal servizio del generale Vannacci è ingiusta. "Un'inchiesta al giorno, siamo al ridicolo".

“Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il Generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli Italiani”. Ha commentato così, su X, il leader della Lega, Matteo Salvini, la notizia della sospensione dal servizio di 11 mesi per il generale Roberto Vannacci, in seguito alla pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”.

Ieri la Lega, in seguito alla notizia che il generale Vannacci era indagato a Roma per istigazione all’odio razziale, aveva commentato con una nota che le “indagini che sono medaglie”. “Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!” ha aggiunto via Bellerio.

In merito alla candidatura di Vannacci nelle fila della Lega, questa mattina dalle colonne della Stampa il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha affermato: “Mi lascia perplesso che arrivino le contestazioni e le indagini proprio in prossimità delle elezioni. Io sposo tutte le candidature delle persone che sono in grado di rispettare i valori della Lega, quindi innanzitutto l’autonomia, il rispetto dei territori, la valorizzazione dei cittadini. Se Vannacci è su questi binari va benissimo anche lui”.

Grimaldi: “Che stia più tranquillo il ministro Salvini”

“Ma che stia più tranquillo il ministro Salvini, vada a farsi qualche di riposo, magari in Sardegna. Vannacci non fa paura a nessuno e non c’è una nuova inchiesta su di lui, è solo stato sospeso dalla Difesa, con grave ritardo, peraltro” ha scritto sui suoi canali social il vicepresidente del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, commentando le parole del segretario della Lega sul provvedimento disciplinare che ha colpito il generale Vannacci.

