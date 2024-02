Vannacci indagato a Roma per istigazione all’odio razziale

Istigazione all’odio razziale. Questo il reato rubricato dalla Procura di Roma nei confronti del generale dell’Esercito, Roberto Vannacci. Il procedimento nasce da alcune denunce presentate nei confronti dell’ufficiale per alcune affermazioni presenti nel suo libro “Il mondo al contrario”. Gli esposti sono stati formalizzati nelle scorse settimane da alcune associazioni e dal Sindacato dei militari.

Nei giorni scorsi si era appresa la notizia che Vannacci era finito nel mirino anche della Procura militare di Roma nell’ambito di un’inchiesta – in cui si ipotizzano i reati di peculato e truffa – riguardante indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. Contestazioni nate in seguito all’ispezione ministeriale, effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa, quando l’ufficiale ricopriva l’incarico di addetto militare a Mosca.