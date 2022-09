Saman Abbas, intercettata anche la madre mentre parla con il figlio che intanto si pente

Saman Abbas, intercettata anche la madre è stata intercettata mentre parla con il figlio. Il corpo della ragazza di origini pakistane, scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021, non è mai stato più ritrovato ma ormai gli inquirenti non hanno dubbi che la ragazza sia stata uccisa.

Dopo l‘intercettazione del padre di Saman che parlando con un parente confida e conferma di aver ucciso la figlia, anche la madre della ragazza è stata intercettata. “Noi siamo morti sul posto”, dice Nazia Shaheen, madre di Saman, in una conversazione con l’altro figlio intercettata a fine agosto 2021. “Tu non sai di lei?”, ice la madre al figlio probabilmente riferendosi ai comportamenti di Saman. “Davanti a te a casa… noi siamo morti sul posto, per questo tuo padre è a letto e anche la madre (parla di sé in terza persona, ndr) a letto”. “Anche di lei non è che non sai, da costretti è successo quello che è successo, anche tu lo sai, figlio mio non sei bambino, sei giovane anche e comprendi tutte le cose”. E poi in passaggi seguenti: “Tu sei a conoscenza di tutto”, dice al figlio.

La frase della madre di Saman è stata estrapolata da una conversazione via Whatsapp del 30 agosto 2021. Il corpo non è mai stato più ritrovato e per il caso sono stati arrestati, nei mesi scorsi all’estero, tre familiari di Saman: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Questi, insieme ai genitori che si trovano in Pakistan, saranno processati a Reggio Emilia il 10 febbraio 2023.

Il fratello di Saman si pente

Nelle scorse ore sono uscite anche le parole di pentimento del fratello diciassettenne di Saman che in una conversazione sempre con la madre confida i suoi timori. “Mi sto pentendo”, confida alla madre. “Ti stai pentendo? Anche tu sei diventato pazzo!”. Poi, aggiunge la madre quasi a giustificare il loro gesto di mettere fine alla vita della figlia: “Pensa a tutte le cose, i messaggi che ci facevi ascoltare, pensa e poi dì se i tuoi genitori sono sbagliati”.

Il fratello di Saman è uno dei testimoni chiave. Sentito in incidente probatorio il 18 giugno 2021, ha accusato i familiari del delitto, in particolare ha indicato lo zio Danish Hasnain come l’esecutore materiale.