Sanna Marin, il video mentre balla a un party diventa virale: polemiche sulla premier della Finlandia

Sanna Marin, il video di lei mentre balla a un party è diventato virale sul web ed ha suscitato diverse polemiche. La 36enne è la più giovane leader donna alla guida di un Paese. Una carriera politica che si è sviluppata non senza ostacoli personali e privati. Cresciuta da due donne, dopo il divorzio dei suoi genitori, ha portato aria di cambiamento in Finlandia.

Sanna Marin, il video mentre balla a un party diventa virale

Sanna Marin è la giovane premier della Finlandia che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto della suo giovane spirito politico in merito all’entrata della Finlandia nell’Unione Europea. Tuttavia, nelle ultime ore sta girando in rete un video di lei che viene ripresa mentre balla a quella che sembra una festa privata. Un atteggiamento quello della 36enne che è stato ritenuto poco istituzionale.

Il filmato, ripreso da molti giornali finlandesi, è stato con ogni probabilità girato da un’amica della premier e pubblicato su Instagram. Non è la prima volta che emerge l’animo rock della giovane premier finlandese. Infatti, nei giorni scorsi era stata vista al festival di Helsinki.

Polemiche sulla premier della Finlandia

Il video ha suscitato critiche ed indignazione, soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli scatenati, fa riferimento alla ‘banda della farina’, espressione associata all’uso di cocaina. “Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca. Questi sono video privati non destinati al pubblico”, ha spiegato Marin.

Marin ha reagito alle accuse, difendendo il suo diritto a divertirsi nel tempo libero. “Si tratta di immagini private che non dovevano essere rese pubbliche“, ha detto al quotidiano finlandese Iltalehti, esprimendo anche il suo disappunto per il fatto che il video fosse trapelato. Allo stesso tempo “non ho nulla da nascondere e non ha fatto nulla di illegale”, ha aggiunto, confermando di aver assunto alcolici, ma non droghe.