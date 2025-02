Sanremo 2025: tutto sulla serata cover del Festival di Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma per questa sera, sarà dedicata alle cover, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse musicale. Il direttore artistico Carlo Conti ha sottolineato l’importanza di questa serata, definendola “una festa della musica”, con alcuni artisti in gara che si esibiranno in duetto tra loro.

Il palco dell’Ariston vedrà quindi grandi omaggi ai classici della musica italiana e internazionale, con interpretazioni che spaziano da Lucio Dalla a Simon & Garfunkel.

Come funziona il voto della serata Cover

Le esibizioni della serata cover verranno valutate attraverso un sistema di voto misto, che coinvolgerà:

Televoto del pubblico da casa

Giuria della sala stampa

Giuria delle radio

I voti espressi determineranno il vincitore della serata cover, ma è importante sottolineare che il risultato non avrà alcun impatto sulla classifica generale del Festival di Sanremo 2025. La competizione principale procederà indipendentemente dagli esiti di questa speciale serata.

Tutti i duetti e le cover della serata di Sanremo 2025

Ecco la lista completa dei duetti con le canzoni che verranno eseguite:

– Achille Lauro con Elodie – A mano a mano (Riccardo Cocciante) e Folle città (Loredana Bertè)

– Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

– Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

– Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

– Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

– Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon & Garfunkel)

– Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

– Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

– Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

– Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Toquinho, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes)

– Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

– Irama con Arisa – Say Something (A Great Big World, Christina Aguilera)

– Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

– Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

– Marcella Bella con Twin Violins (Gemelli Lucia) – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

– Massimo Ranieri con Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

– Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

– Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

– Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way (Pino Daniele)

– Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

– Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

– Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

– Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa)

– Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

– The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

– Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)