La Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e altre persone nell’inchiesta sui fallimenti di Ki Group, Bioera e altre società

Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato: sono queste le accuse che, a vario titolo e in base alle rispettive posizioni, riguardano i fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria Srl. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la senatrice di Fratelli d’Italia ed ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, altre 14 persone e una società.

Secondo quanto si apprende, la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dai pubblici ministeri Luigi Luzi e Guido Schininà e dal procuratore aggiunto Roberto Pellicano, dopo la chiusura, a metà luglio, delle indagini delegate al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La richiesta sarà ora esaminata dal giudice per l’udienza preliminare (Gup) del Tribunale di Milano, chiamato a decidere se disporre il processo.

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