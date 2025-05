Sardegna, fondi regionali a una condannata per danno erariale

“Può un politico condannato per danno erariale ricevere attraverso un'associazione privata fondi pubblici?". Il caso in Sardegna. Lei assicura: "Sarà tutto rendicontato".

Trecentomila euro. È la cifra che Regione Sardegna ha stanziato nella Legge finanziaria licenziata ad aprile, a favore della neonata sezione sarda di FederTerziario, associazione senza scopo di lucro, specializzata nelle consulenze alle piccole imprese. Un normale stanziamento, frutto di un emendamento presentato da un consigliere regionale, si potrebbe pensare. Ma non è proprio così: a presiedere FederTerziario, infatti, da novembre scorso, è l’ex assessora regionale, la salviniana Valeria Satta.

L’ex assessore leghista Satta condannata per danno erariale

Un nome assai noto alle cronache politiche e giudiziarie, visto che era finita sotto processo insieme all’ex presidente sardista-leghista, Christian Solinas con l’accusa di abuso d’ufficio. A febbraio scorso era stata assolta, perché il fatto non è più previsto come reato. Tuttavia Satta, per un’altra vicenda di nomine, era stata anche condannata dalla Corte dei Conti a rifondere a Regione Sardegna la bella cifra di 220mila euro per danno erariale. E ora sarà proprio Satta, come presidente, a gestire quei 300mila euro di stanziamento pubblico.

“Può un condannato gestire i fondi pubblici…'”

“Può un esponente politico condannato per danno erariale ricevere attraverso un’associazione privata soldi pubblici?”, si domanda il giornalista Mario Guerrini che col suo Osservatorio ha fatto esplodere il caso, “Io credo proprio di no. Almeno sul piano etico e morale”.

Altro lato “curioso” della faccenda è che, nonostante la denuncia di Guerrini, è stato impossibile stabilire quale consigliere regionale abbia presentato l’emendamento cha ha concesso il corposo stanziamento a un’associazione appena nata sull’Isola. Si sa solo che è stata una “manina” delle opposizioni di centrodestra.

Sardegna, la rassicurazione di FederTerziario: “Tutto sarà rendicontato”

Dal canto suo, la presidenza di FederTerziario (cioè la Satta stessa), ha dichiarato che “la federazione Sardegna ha presentato un progetto dettagliato alla Regione Autonoma della Sardegna che lo ha ritenuto meritevole di finanziamento attraverso lo strumento normativo della Finanziaria regionale” e che “tale progetto verrà realizzato con la massima trasparenza e rendicontato con puntualità secondo i principi normativi previsti e trattandosi di un contributo verrà erogato solo a consuntivo, ovvero quando sarà completata e interamente sostenuta la spesa ed i preposti uffici regionali avranno istruito e valutato la rendicontazione delle spese di progetto”.

Ovvero secondo il normale iter di rendicontazione al quale sottostanno tutti i soggetti che ricevono fondi pubblici…