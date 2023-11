Schlein riporta in piazza il Pd. Oggi la manifestazione a Roma

Elly Schlein riporta il Partito democratico in piazza. 175 pullman, 7 treni speciali, 150 volontari e volontarie mobilitati. Sono questi alcuni dei numeri della manifestazione organizzata dal Pd dal titolo Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è che si svolgerà a Roma oggi in Pazza del Popolo (alle 14). Interverrà il presidente dem Stefano Bonaccini e chiuderà la segretaria Schlein. Per il resto spazio alla società civile. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, porterà il suo saluto e interverranno poi, tra gli altri, la neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giovane medico specializzando al Careggi di Firenze Lorenzo Cuccoli, la sindacalista che segue la vertenza delle operaie de La Perla Stefania Pisani, Mamadou Kouassi il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone Io capitano.

“Le persone che si alterneranno sul palco – si spiega nella nota del Pd – saranno la voce del mondo del lavoro, della sanità pubblica, dell’associazionismo, della cultura e del nostro no all’autonomia differenziata. Diritti sociali e civili staranno insieme nell’alternanza delle voci. Si parlerà di clima e prenderà la parola chi è stato colpito dalle alluvioni in questi mesi. Si darà voce alla battaglia degli studenti e delle studentesse per il diritto allo studio e per la salute mentale. Casa, scuola pubblica, politiche per le persone con disabilità, sud, migranti e convivenza, lotta alle mafie sono alcuni dei temi che verranno rilanciati dal palco”.

In piazza verranno raccolte anche le firme per il salario minimo e sarà possibile tesserarsi al Pd. La segretaria ha messo in moto una macchina organizzativa e di comunicazione degna di una campagna elettorale: da più di una settimana è presenza fissa nelle televisioni e in radio. Una scelta inedita per Schlein che ha sempre centellinato accuratamente le apparizioni televisive.

Ci saranno anche i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli

La manifestazione di oggi vuole essere anche un risposta alle critiche che arrivano da più parti – tra cui anche la nuova Unità diretta da Piero Sansonetti – sull’inconsistenza della sua direzione. Un primo successo è la diplomazia dei dem che è riuscita a convincere Giuseppe Conte, che ricambierà così il favore fatto da Schlein nel giugno scorso, quando la segretaria si unì al corteo dei Cinque Stelle contro la precarietà. E ci saranno Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra sembrano essersi calati ormai nel ruolo ufficiali di collegamento fra il mondo dem e quello pentastellato. Soprattutto per quello che riguarda il cantiere della coalizione in vista delle amministrative e delle regionali della prossima primavera.

La segretaria Schlein vuole aprire un momenti di confronto con le forze interessate per cominciare a tessere una riconoscibile e reale alternativa al governo della destra. Ma i nodi non mancano. In Piemonte, ad esempio, la candidatura per le prossime elezioni regionali della vice presidente del Pd, Chiara Gribaudo, sembra tornata in bilico. Alla base della frenata ci sarebbero i rapporti sempre tesi fra i dem locali e Chiara Appendino, luogotenente di Giuseppe Conte nella Regione. E questo nonostante le aperture che erano arrivate recentemente dalla ex sindaca di Torino nei confronti dei dem: “Se ci sarà un confronto programmatico e non solo sui nomi noi ci saremo”. In realtà, fanno notare fonti parlamentari, il tavolo fra Pd e Movimento 5 Stelle non è ancora saltato. Dopo più di un anno di governo Meloni il Partito democratico targato Schlein vuole imprimere un’accelerata. Sarebbe ora.