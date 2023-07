Sciopero aerei il 15 luglio: compagnie aderenti, orari dello stop, voli garantiti e rimborso biglietti

Sciopero aerei previsto nella giornata di sabato 15 luglio 2023. Previsti numerosi disagi per i viaggiatori che avevano in programma di spostarsi con i mezzi di trasporto aerei. Ecco quali sono i voli garantiti e gli orari dello stop.

Sciopero aerei il 15 luglio: compagnie aderenti

Sabato 15 luglio 2023 è previsto lo sciopero del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling, navigante e check-in. La protesta coinvolgerà i voli dalle 10 alle 18 e dalle 12 alle 16 per i piloti di Malta Air. Ita Airways ha cancellato già 133 voli nazionali e internazionali. Aderiscono anche le compagnie di Vueling e Ryanair.

Dunque, lo stop sarà di otto ore, dalle 10 alle 18, voluto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. Inoltre, dalle ore 12 alle ore 16, si terrà anche lo sciopero nazionale dei piloti di Malta Air che opera i voli di Ryanair. Dalle ore 10 alle ore 18 saranno in sciopero anche i piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Vueling, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.

La protesta arriva “a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia”. Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di “un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato”.

Sciopero aerei il 15 luglio: orari dello stop e voli garantiti

Ecco gli orari e i settori che aderiscono alla protesta dei trasporti aerei:

Personale dipendente società di handling aeroportuale – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:0;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale navigante Soc. Vueling S.A. – 8 ore – dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air – 4 ore – dalle ore 12:00 alle 16:00

Sul sito dell’Enac sono stati pubblicati i voli garantiti per la giornata del 15 luglio. “In caso di conferma dello sciopero sarà riportata ogni successiva integrazione e/o modifica richieste dalle Società stesse in conseguenza di variazioni alle programmazioni giornaliere”.

Il rimborso biglietti

Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani potrebbero subire un disservizio. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero. I vettori dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

“La stagione estiva è entrata nel vivo ed è evidente la crescita delle ultime settimane delle proposte delle destinazioni da parte delle compagnie aeree – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – . Proporzionalmente, però, sono cresciuti i disservizi aerei, così come gli scioperi, dove il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company”.