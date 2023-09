Sciopero dei trasporti, Salvini firma la precettazione: la protesta si riduce a 4 ore

Matteo Salvini ha firmato la precettazione per lo sciopero dei trasporti di venerdì 29 settembre: la mobilitazione si riduce a 4 ore.

Matteo Salvini precetta lo sciopero del trasporto pubblico di venerdì 29 settembre. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato la precettazione in vista della mobilitazione programmata per la giornata di venerdì.

Lo sciopero era stato proclamato per 24 ore, ma sarà – dopo l’intervento di Salvini – solamente di quattro ore. A comunicarlo è lo stesso ministero guidato da Salvini attraverso una nota.

Lo sciopero del 29 settembre precettato da Salvini

Per la giornata di venerdì 29 settembre erano stati annunciati possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb. Si era già parlato di chiusura di una linea della metropolitana di Roma e di disagi su tutta la rete Atac nella Capitale.

Lo sciopero, stando al nuovo calendario ufficiale del Mit, è stato ridotto a quattro ore: inizierà alle ore 9:30 e terminerà alle 13:30. La mobilitazione originariamente era di 24 ore e prevedeva diverse modalità territoriali.

La mobilitazione anche per il comparto aereo

Nella stessa giornata del 29 settembre è prevista anche una protesta del settore aereo. Il personale del comparto e delle società di handling aeroportuale ha infatti proclamato un’agitazione di 24 ore, con la possibile cancellazione di voli. Ita, per esempio, comunica che sono già stati cancellati 73 voli nazionali, di cui 68 previsti proprio per il 29 settembre. Per il momento restano operativi quelli internazionali. Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero di 4 ore del personale di EasyJet.