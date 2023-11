Sciopero sindacati, Schlein contro il governo: “Attacco frontale ai diritti dei lavoratori”

Schlein contro il governo per il braccio di ferro sullo sciopero: "Attacco frontale ai diritti dei lavoratori, sono bulli istituzionali".

Per Elly Schlein quello del governo è “un attacco frontale ai diritti dei lavoratori”. Il braccio di ferro tra l’esecutivo – soprattutto con il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini – e i sindacati che hanno dichiarato lo sciopero generale per venerdì 17 viene aspramente criticato dalla segretaria del Pd.

Intervistata dal Corriere della Sera, Schlein attacca il governo che “aumenta le tasse, taglia i servizi e le pensioni e pretende che i lavoratori stiano zitti e buoni calpestando un diritto, quello allo sciopero, che è un diritto costituzionale”.

Schlein contro il governo: attacco frontale ai lavoratori

Schlein si rivolge alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sostenendo che non si deve nascondere “dietro il suo vicepremier: è chiaro che è in atto un attacco frontale ai diritti dei lavoratori”. Per la segretaria del Pd è “un atteggiamento da bulli istituzionali”.

Il Pd presenterà una contro-manovra

La segretaria del Pd non risparmia critiche alla manovra, annunciando che il suo partito presenterà una contro-finanziaria: “Bisognava essere veramente creativi per riuscire a fare una manovra che viene criticata sia dai sindacati sia da Confindustria. Ma do una notizia: noi stiamo preparando una contro manovra e la presenteremo a breve”.

I dem stanno quindi preparando questa contro-manovra su sanità, scuola, lavoro e misure per la crescita: “Visto che il governo non ha un piano industriale, perché non incentiviamo la posa dei pannelli solari su edifici commerciali e industriali?”.