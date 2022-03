Sconto in bolletta luce e gas: a chi spetta e come averlo?

Sconto in bolletta luce e gas: nei giorni scordi il Governo era intervenuto per rateizzare la bolletta del gas per le famiglie in difficoltà economiche. In più è stata ampliata la possibilità per richiedere il bonus luce e gas.

Sconto in bolletta luce e gas

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, in riferimento a una delle ultime misure introdotte dal Governo con il Decreto-legge numero 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina bis), ha ampliato la platea di beneficiari del già esistente Bonus sociale elettricità e gas, innalzando la soglia ISEE fino a 12mila euro per tutti coloro che ne possono usufruire. Si legge sul sito del lavoro.gov.it: “Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022, milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. Oggi è infatti partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai rincari energetici, che promuove l’accesso allo sconto in bolletta per milioni di famiglie in Italia”.

A chi spetta e come averlo

Il Bonus sociale elettricità e gas spetta a chi presenta ISEE fino a 12mila euro. L’accesso al Bonus è automatico, in quanto basato sul Sistema Informativo Integrato nazionale. Tutto ciò che occorre fare è presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e ottenere così un’attestazione ISEE.

Sempre sul sito del lavoro del Governo si possono trovare tutti i passaggi per avere lo sconto in bolletta luce e gas: