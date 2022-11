Scontro Italia-Francia sui migranti, Mattarella chiama Macron

Colloquio telefonico tra Mattarella e Macron. Il Colle: "Piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Ue".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea.

A rendere noto il colloquio telefonico, con un comunicato congiunto pubblicato sul sito del Quirinale che su quello dell’Eliseo, sono state le stesse due presidenze. La telefonata tra Mattarella e Macron a arriva dopo le ultime tensioni tra Italia e Francia sul fronte dell’accoglienza dei migranti.

”Il Papa ai gesuiti di Malta: ‘quello delle migrazioni è un problema dell’Europa. I Paesi non si mettono d’accordo. Capisco che per Italia, Cipro, Malta, Grecia e Spagna non è facile. Sono loro che devono riceverli perché sono i primi porti ma poi l’Europa deve farsene carico”’. E’ quanto scrive in un tweet Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, riportando le dichiarazioni del Papa ai gesuiti di Malta nel viaggio di aprile scorso. ”In Europa bisogna progredire con i diritti umani per eliminare la cultura dello scarto”, si legge in un altro tweet di padre SPADARO. ”Bisogna pure evitare di dare legittimità alla complicità delle autorità competenti, sempre, anche in meeting e incontri”, scrive ancora SPADARO.

