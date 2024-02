Scontro totale tra Biden e Putin: per il presidente Usa è un “pazzo figlio di p…”, insorge il Cremlino

Scontro totale tra il presidente Usa, Joe Biden, e quello russo, Vladimir Putin. Che la tensione sia alle stelle da tempo, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina, è ormai chiaro. Ma di certo nulla si sta facendo per provare a riaprire il dialogo e magari cercare una via diplomatica.

L’ultimo caso, che non fa altro che aumentare le tensioni, sono le parole del presidente Usa e la replica del Cremlino. Biden definisce Putin un “pazzo figlio di puttana”, scatenando la reazione del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, secondo cui queste frasi sono “vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti”.

Biden contro Putin, nuovo scontro tra insulti e repliche

Biden, parlando a un evento elettorale a San Francisco, ha affermato: “Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”.

Non tarda ad arrivare la replica del Cremlino attraverso il portavoce Peskov che parla in un’intervista: “Le rozze dichiarazioni provenienti dalla bocca del leader americano difficilmente possono essere nocive per Putin”. Ma restano parole ritenute “vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti”. Secondo Peskov, “Biden sta dimostrando comportamenti in stile cowboy hollywoodiano. Lui vorrebbe, ma non penso sia possibile”.