Scuola, i debiti formativi delle superiori dovranno essere recuperati entro il 31 agosto

Una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce che gli alunni con “sospensione del giudizio” dovranno recuperare i debiti formativi entro il 31 agosto. La circolare riporta la data del 13 giugno 2023 e chiarisce che nel contesto del “Piano di semplificazione per la Scuola”, per gli studenti “con giudizio sospeso” le nuove date per la comunicazione degli esiti sono tra il 16 e il 31 agosto.

La circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda il limite entro cui svolgere gli esami di riparazione invitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti scolastici entro la fine di agosto e non oltre.

Un termine già previsto dal decreto Fioroni del 2007 ma, si fa notare, quasi mai rispettato con gli esami di riparazione che molte volte slittano a settembre. Ora il ministero chiede di avere a disposizione tutti i risultati del recupero dei debiti formativi per la fine di agosto come previsto dalla norma.

La decisione del Miur riduce anche la durata delle ferie dei docenti

Questa decisione, segnala La Repubblica, accorcia anche le ferie estive dei docenti. Il cambio delle date, sottolinea Orizzonte scuola, ha effettivamente ridotto la pausa estiva dei docenti di una settimana. Le ferie dei docenti ammontano a 36 giorni feriali, escluse domeniche e festivi. Per rientrare in servizio il 22, il 23 o il 24 agosto occorre avere terminato gli esami di maturità l’8 o il 10 luglio. E un giorno prima se la festa del santo patrono del comune della scuola di servizio del docente cade tra luglio e agosto.