Superando i pronostici più favorevoli, a Belgrado il partito di opposizione “Lista studentesca” non solo ha vinto, battendo Aleksandar Vučić e il suo partito, il Partito progressista serbo (SNS), ma ha letteralmente trionfato. Ad annunciare la svolta politica è stato lo stesso Aleksandar Vučić che, in diretta TV, ha ammesso la sconfitta, scatenando i festeggiamenti dei sostenitori della lista studentesca, riversatisi nelle piazze di Belgrado e di altre città per festeggiare.

Una marea umana ha celebrato il risultato con balli, bandiere e slogan, mentre i clacson delle auto hanno rotto il silenzio della notte. Aleksandar Vučić, che soltanto qualche mese fa credeva di avere la vittoria in tasca, nella notte ha dovuto ammettere non solo il trionfo della “Lista studentesca”, ma anche che l’Unione degli Ungheresi della Vojvodina entrerà in Parlamento.

I risultati delle elezioni

Stando ai dati della Commissione elettorale Repubblica di Serbia (Rec), la Lista degli Studenti ha raggiunto un sorprendente 52,54 per cento, staccando nettamente Serbia Unita che si ferma al 39,29 per cento dei voti alle elezioni parlamentari. Stando ai dati della Rec, elaborati sulla base del 96,2 per cento dei seggi elettorali, la coalizione guidata da Vucic al momento è l’unica forza politica che ha superato la soglia di sbarramento fissata al 3 per cento.

Serbia, terremoto politico: Vučić ammette la sconfitta, trionfa la Lista studentesca

Con il volto scuro, Vučić ha dichiarato: “Non abbiamo ancora i risultati definitivi. Molti saranno sorpresi e capirete quanto alcuni hanno mentito e cosa si sono inventati. Voglio informarvi che la lista degli studenti ha vinto. Avranno tra i 135 e i 140 seggi, noi ne abbiamo circa 105“. Vučić ha poi dichiarato che il partito SNS continuerà a lottare e a dimostrare chi sia l’opposizione, aggiungendo di essere orgoglioso di tutto ciò che è stato fatto durante il periodo in cui il partito è stato al governo.

“Hanno detto che qualcuno sarebbe scappato, che qualcuno avrebbe fatto le valigie, che qualcuno aveva paura di loro, che qualcuno si sarebbe nascosto: hanno mentito su tutto. Hanno mentito anche sul cannone sonoro, sul safari di Sarajevo, su Jovanjica. Hanno mentito su tutto. Noi avremo 105-106 deputati e lotteremo e dimostreremo loro chi è l’opposizione”, ha affermato Vučić.

In Serbia, gli elettori registrati erano 6.450.523, chiamati a scegliere i 250 membri dell’Assemblea nazionale. Si è votato in 8.392 seggi, compresi quelli all’estero. Il sistema proporzionale prevede una soglia di sbarramento del 3% per le liste, con regole specifiche per le minoranze nazionali.

Articolo aggiornato alle 9:00