Sergio Friscia: vita privata, dove vive, moglie, figli, Film

Sergio Friscia è un comico e attore di origini siciliane. Ultimamente è stato alla conduzione di Striscia La Notizia e anche nel programma Stasera Tutto è possibile in onda su rai 2.

Sergio Friscia: vita privata

Sergio Friscia è nato a Palermo nel 1971. Dopo il diploma al liceo linguistico Sergio Friscia si è trasferito a Roma per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Non solo la comicità, Sergio Friscia ha coltivato anche un’altra passione, il karate. Grazie ad un costante e duro allenamento è diventato cintura nera e istruttore di quest’arte marziale giapponese. In un’intervista a la Repubblica ha raccontato di aver fatto un’indigestione di ricci di mare. Sarebbe arrivato addirittura a mangiarne 200.

Ha lavorato all’inizio come comico nei villaggi turistici. Poi ha iniziato la sua carriera in alcuni programmi televisivi locali siciliani. Il suo esordio in televisione avviene nel 2013 quando Friscia ha portato nel programma Striscia la Notizia la propria imitazione di Beppe Grillo. Nel 2021 è approdato alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Roberto Lipari.

Sergio Friscia: dove vive

Nato e cresciuto a Palermo, si è trasferito a Roma per lavoro. Nonostante ciò è molto legato alla sua terra d’origine.

Sergio Friscia: moglie e figli

Sulla sua vita privata e sentimentale è molto riservato. Non si sa se è sposato o ha dei figli e nemmeno se è fidanzato. Nonostante è un personaggio pubblico, ci sono pochissime notizie su di lui.

Film dell’attore

Tra le fiction, film e spettacoli teatrali, ecco alcuni suoi titoli: Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy Abate.

Al cinema ha interpretato il professor Saro Li Causi nel film Quell’estate felice diretto da Beppe Cino, e il brutto ceffo in Oggi sposi diretto da Luca Lucini.

Nel 2015 è don Vincenzo nel film di Leonardo Pieraccioni Il professor Cenerentolo. Da gennaio 2016, la domenica pomeriggio, entra a far parte del cast di Domenica In, condotto da Paola Perego e Salvo Sottile su Rai 1.

Nel 2017 partecipa al nuovo film di Ficarra e Picone L’ora legale e nel 2018 è tra gli interpreti del film degli Arteteca, intitolato Finalmente Sposi, diretto da Lello Arena.

Al cinema, ha fatto parte del film Compromessi sposi, in cui ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, con la regia di Francesco Miccichè. Nel 2020 è tra gli interpreti del film di Aurelio Grimaldi Il delitto Mattarella e del film Free – liberi di Fabrizio Maria Cortese.