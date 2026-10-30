Abbonati
30/10/2026
09:36
Manovra legge elettorale campo largo Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Si ferma il mercato del lavoro: -7mila unità a settembre

Il mercato del lavoro si ferma: a settembre meno 7 mila unità su agosto. A ottobre la fiducia dei consumatori scende ai minimi da tre anni

Pubblicato il - Aggiornato il alle 08:10 di
Si ferma il mercato del lavoro: -7mila unità a settembre
Google Aggiungi La Notizia come Fonte preferita X Segui La Notizia su X Instagram Segui La Notizia su Instagram

Dati in chiaroscuro dall’Istat sull’economia di un Paese che comunque si conferma in affanno. Il mercato del lavoro rimane stazionario, anzi su mese segna una battuta d’arresto. A settembre gli occupati diminuiscono di 7mila unità su agosto e aumentano di 198mila sull’anno. I disoccupati aumentano di 4mila unità su agosto e di 117mila sull’anno. La sostanziale stabilità degli occupati è sintesi della diminuzione tra gli uomini (-12mila), i dipendenti permanenti (-108mila) e i 35-49enni, dell’aumento tra i dipendenti a termine (+101mila) e tra chi ha meno di 35 anni (+21mila) e della stabilità tra le donne, gli autonomi e coloro che hanno almeno 50 anni d’età. La crescita delle persone in cerca di lavoro coinvolge le donne (+10mila), i 25-34enni e i 35-49enni, mentre il numero di disoccupati diminuisce tra gli uomini e nelle altre classi d’età.

Si ferma il mercato del lavoro: -7mila unità a settembre

A ottobre il clima di fiducia dei consumatori flette da 91,2 a 90,3 mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 95,9 a 96,6. Il calo della fiducia dei consumatori è il più basso da settembre 2023, inizio delle rilevazioni pubblicate dall’Istat. Intanto Giorgia Meloni conferma le accuse all’Istat. “Non vorrei che alcuni apparati dello Stato fossero, per qualche ragione a me incomprensibile, più severi di quanto non lo siano le principali agenzie finanziarie internazionali e i più autorevoli centri studi che hanno certificato che già oggi saremo sotto al 3%”, afferma la premier, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa per il libro “Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein”.

 

Leggi anche