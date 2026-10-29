Bce, Lagarde lascia in anticipo: “Non posso più restare neutrale”

Milano, 29 ott. (askanews) – Christine Lagarde lascia in anticipo la presidenza della Banca centrale europea. Una decisione motivata dal desiderio di poter esprimere liberamente le proprie opinioni, anche su questioni che vanno oltre la politica monetaria. La presidente della Bce ha annunciato che terminerà il suo mandato il 7 febbraio 2027, otto mesi prima della scadenza prevista. Una scelta che ha spiegato durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio direttivo.”Il motivo per cui anticipo la fine del mio mandato, lasciando l’incarico nel febbraio 2027 anziché a ottobre, è – come ho già spiegato a colleghi, membri dello staff e governatori – che desidero avere libertà di parola, libertà di espressione e la possibilità di occuparmi di questioni che esulano dall’ambito della politica monetaria”.Lagarde ha spiegato di non riuscire più a mantenere la neutralità imposta dal suo ruolo, denunciando un clima in cui la verità viene troppo spesso distorta e rappresentata in modo fuorviante. Ha assicurato che la Bce continuerà a operare senza interruzioni e che è già iniziata la ricerca del suo successore.Sul fronte della politica monetaria, intanto, Francoforte ha rinviato ogni decisione sui tassi a dicembre, lasciando aperta la possibilità di un nuovo rialzo se il quadro economico attuale sarà confermato.